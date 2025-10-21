快訊

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨持續 颱風論壇：目前共伴進度只3分之1 壞天氣恐至光復節連假

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
風神颱風和東北季風產生共伴效應影響，中央氣象署持續發布豪雨特報。記者季相儒／攝影
風神颱風和東北季風產生共伴效應影響，中央氣象署持續發布豪雨特報。記者季相儒／攝影

風神颱風東北季風產生共伴效應影響，中央氣象署持續發布豪雨特報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大風、大雨下不停，很有預報總雨量破千的氣勢。「目前共伴進度大概只有3分之1，北台灣的朋友要再辛苦幾天」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，即便明天過後共伴效應逐漸消退，但光靠東北季風的吹拂，北基宜的雨勢仍然相當明顯。北部民眾要有壞天氣可能一路到光復節連假的心理準備。

至於西半部， 「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然山脈已經把雲雨擋掉大半， 但颱風外圍環流還是多少會影響，預計陰天偶陣雨。

無論之後降雨狀況如何，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大格局上，台灣就此就進到東北季風的季節， 各地不會再有前幾周酷熱，夏天已經不會回來，算是宣告初秋來到。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 東北季風

延伸閱讀

共伴效應..北市明最強降雨時間曝 估山區風力達12級

東北季風及颱風環流影響 陽明山累積雨量破400毫米

颱風外圍環流帶大豪雨 台中明正常上班上課

颱風共伴效應襲雲林...全運會場外攤商帳篷遭吹翻 明天取消市集

相關新聞

北北基恐下到紫爆 雨量破千毫米

東北季風及風神颱風外圍環流影響，北台灣豪雨不斷，中央氣象署昨表示，未來3日累積雨量，桃園以北、宜蘭、新竹和花蓮山區有機會...

東北角雨下不停！台2線落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

東北角雨勢下不停，台2線濱海公路南雅路段的山壁，今晚發生落石，雙向各有一輛大貨車被擊中，幸好兩名司機都未受傷，驚險逃生。

豪雨持續 颱風論壇：目前共伴進度只3分之1 壞天氣恐至光復節連假

風神颱風和東北季風產生共伴效應影響，中央氣象署持續發布豪雨特報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大風、大雨下不停...

新竹縣雨勢漸強 縣府緊急宣布山區4學校明天停課

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，全台多地降下豪大雨。新竹縣政府表示，受到風雨影響，尖石鄉秀巒、新光、玉峰、石磊4...

共伴效應將退換它接力 北東持續強降雨 今晚風速增至最強「小心防範」

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴影響，中央氣象署持續發布豪雨特報。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，昨天至今...

北東「共伴效應」狂風暴雨大降溫 光復節連假又有東北季風南下

風神颱風外圍環流配合北方東北季風南下，所引發的共伴效應豪雨，已經為北部、東北部帶來顯著的雨量，天氣風險公司粉專「天氣風險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。