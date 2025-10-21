豪雨持續 颱風論壇：目前共伴進度只3分之1 壞天氣恐至光復節連假

風神颱風和東北季風產生共伴效應影響，中央氣象署持續發布豪雨特報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大風、大雨下不停，很有預報總雨量破千的氣勢。「目前共伴進度大概只有3分之1，北台灣的朋友要再辛苦幾天」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，即便明天過後共伴效應逐漸消退，但光靠東北季風的吹拂，北基宜的雨勢仍然相當明顯。北部民眾要有壞天氣可能一路到光復節連假的心理準備。

至於西半部， 「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然山脈已經把雲雨擋掉大半， 但颱風外圍環流還是多少會影響，預計陰天偶陣雨。

無論之後降雨狀況如何，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，大格局上，台灣就此就進到東北季風的季節， 各地不會再有前幾周酷熱，夏天已經不會回來，算是宣告初秋來到。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。