北北基恐下到紫爆 雨量破千毫米

東北季風及風神颱風外圍環流影響，北台灣豪雨不斷，中央氣象署昨表示，未來3日累積雨量，桃園以北、宜蘭、新竹和花蓮山區有機會達500毫米，台北、新北山區、基隆北海岸更可能達800至1200毫米，下到紫爆，有積淹水或山崩風險。

宜蘭縣今全縣停班課，北市陽明山一帶學校、新北新店及烏來、新竹縣尖石鄉部分學校，及花蓮秀林鄉部分村、桃園復興區也停班課。

氣象署資深預報員李孟軒說，昨晚至今晨強降雨往東邊移動，宜蘭雨勢更劇烈，北花蓮降雨也逐漸增加。今白天至明清晨降雨熱區集中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭，會有豪雨等級以上降雨，恐下到紫爆，北花蓮也要慎防局部豪雨。

新北烏來、石碇、平溪、汐止等11區共50里土石流黃色警戒，持續撤離1347人。中央災害應變中心昨下午工作會報，花蓮縣秀林鄉針對立霧溪堰塞湖撤離873人，同時開設3處收容所收容64人，安心住幫你付專案安置253人。台8線中橫公路天祥至太魯閣路段已封閉。

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖持續滲流，所幸昨降雨量不大，水位仍距壩頂4.8公尺，但現場落石多，壩體下方滲流有變大趨勢，工程團隊持續搶設便道與降挖壩體以降低風險。

中央前進協調所總協調官季連成說，開挖工程持續推進，讓水盡量流出，最快3、4天，最慢1周完成壩頂降挖工程，雖暫無立即危險，考量安全仍維持紅色警戒。

林保署花蓮分署長黃群策表示，成功大學團隊檢視立霧溪燕子口堰塞湖整體狀況，利用最新地形模型資料計算，壩高約270公尺，水量有變少，蓄水量175萬噸，水流經過靳珩隧道仍持續溢流，水位沒明顯上升，維持離壩頂4.8公尺左右。

黃群策指出，機械還剩下10公尺左右才能到壩頂，但現場施工環境差，怪手上去才1公尺石頭就掉下來，須再處理刷坡才能到達壩頂，若機具到壩頂，希望能降挖達到溢流作用。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段也預告，若立霧溪水位持續上漲恐溢流，為避免影響台9線用路人車安全，不排除封閉太魯閣大橋。與大橋平行的北迴鐵路因高度比公路更高，未達警戒值，台鐵暫無封閉規畫。

新竹縣尖石鄉泰崗溪受去年11月康芮颱風影響，土石堆積河道形成堰塞湖，縣府考量公共安全，昨公告尖石鄉泰崗溪列入水域遊憩活動禁止範圍。