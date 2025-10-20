聽新聞
東北角雨下不停！台2線落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
東北角雨勢下不停，台2線濱海公路南雅路段的山壁，今晚發生落石，雙向各有一輛大貨車被擊中，幸好兩名司機都未受傷，驚險逃生。

台2線指標82.4公里的路旁山壁，今晚近9時有石塊崩落路面時，59歲吳姓男子駕駛營業曳引貨車，沿路由宜蘭往基隆方向行駛，發現車子被落石擊中，前方道路受阻停車，還好人未受傷。

過沒多久，56歲謝姓男子駕駛營業大貨車，由基隆往宜蘭方向行駛，行經這處路段也被落石擊中，車輛受損，謝男也未受傷。

落石和事故車輛造成台2線交通中斷，新北市瑞芳警方獲報，派員前往現場進行交通管制，並通報交控中心及警廣電台，提醒用路人改道或配合管制，小心駕駛。公路局基隆工務段也聯繫廠商，前往現場清理落石。

