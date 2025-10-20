北市估今晚降雨驚人 南港士林文山內湖4區保全戶撤離

受東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北市府氣象團隊預估，今晚到明早8時，會是這波降雨最強時間點。為避免土石流等造成危害，北市府已針對士林、文山、南港、內湖等邊坡保全戶撤離安置。

對於有住戶認為未達紅色警戒撤離造成恐慌，蔣萬安表示，這次是針對保全戶，黃色警戒區域先做預防撤離，因為根據氣象團隊的雨量預估，到深夜可能會非常大，所以採取預防性撤離。

蔣萬安今天晚間到災害應變中心，聽取各局處防災整備工作報告。民政局表示，台北市截至今晚6時30分，有4個區需要疏散撤離，包括南港區列管的保全住戶一戶2人，已撤離到安全地點。

至於士林區今下午4時有會同里長、警察局派出所等，前往保全住戶撤離10戶22人，其中自行依親5人，需要安置10人、出國1人、外地就學3人、服兵役1人，有2人訪視未遇。需要安置的這10人，有人認為是黃色警戒，還沒到紅色警戒，但可能晚上雨勢會很大，要預防性撤離，區公所還在勸說當中。

至於文山區政大里列管保全戶有7戶21人，實際居住有24人，經過勸導都撤離，自行依親4人，安置8人，區公所會協助安置作業；內湖區金瑞里2戶3人都自行依親、碧山里有2戶8人自行依親。

蔣萬安說，根據最新氣象資料，北市20日到22日市區約400-600毫米，山區有800至1100毫米，北市24小時雨量平地日雨量達150至250毫米，山區為250至450毫米。今天上午8時31分南港區舊莊里列管邊坡敏感區寶樹堂，累積雨量已達紅色警戒，保全住戶已在上午10時完成撤離作業。