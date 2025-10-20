共伴效應..北市明最強降雨時間曝 估山區風力達12級

受東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北市降雨驚人、也有強陣風。北市長蔣萬安今晚間7點30分赴災害應變中心聽取大豪雨防災整備。根據北市氣象團隊預估，今晚到明早8時間，會是這波降雨最強時間點，包括陽明山、南港、文山山區雨勢最劇烈。

至於風力預估，從今晚一路到明天傍晚，陣風最大平地可達8級，山區可達12級。

蔣萬安今天赴北市災害應變中心聽起局處及各區公所防災整備。據台北市氣象團隊在會議中預估，這次東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，預計降雨可持續3至4天的降雨帶，降水從昨天晚開始變多，從今晚到明天早上，降雨仍會很大。

至於強降雨從今晚到明天白天仍會出現，因台灣東邊滯留鋒距離北市沒有太遠或更靠近，不排除明後天，台北市區還有短延時強降雨機率；綜合評估明天接下來可能的降雨情形，陽明山區預估時雨量40-60毫米，陽明山區累積400毫米、文山南港山區200毫米左右、台北平地信義區可達180毫米。

至於風力部分，因台灣東邊微弱氣旋將東北季風水氣鎖定北台灣，預計會持續到明天傍晚，風力預估一路會到明天傍晚，陣風可達最大平地8級，山區12級陣風，明天傍晚，微弱氣旋往南移動，稍微降一級。

氣象團隊總提醒，雨勢部分今晚到明天白天會有短延時強降雨，不僅山區，平地也會有40毫米強降雨，明天到白天都會有比較強的降雨。至於風力預估到後天為止，都可以出現平地8級，至於河川水位因雨量大，還仍有可能持續上升。