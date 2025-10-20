聽新聞
風雨增強 蘇花公路台9丁線宜蘭蘇澳-南澳路段「只出不進」
受東北季風及風神颱風外圍環流帶來持續強降雨影響，蘇花公路台9丁線宜蘭蘇澳-南澳路段今天晚間時雨量達79毫米，3小時累積雨量已達132.5毫米，考量雨勢持續加劇，公路局東區養護工程分局決定「只出不進」，視降雨情形，另行公告開放通行時間。
東工分局表示，山區道路致災風險潛勢提高，為維護用路通行安全，蘇花公路台9丁線蘇澳至南澳路段，將於今晚8時起「只出不進」，開口契約廠商進駐機械並已啟動加強對巡，將視晚間降雨情形，另行公告開放通行時間。
公路局東區養護工程分局呼籲用路人，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，行前請運用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播、瞭解掌握訊息。
