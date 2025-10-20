台9丁線蘇澳至南澳段 晚間起人車管制「只出不進」
公路局東區養護工程分局表示，蘇花公路台9丁線蘇澳至南澳路段，今天晚間8時起，實施人員與車輛「只出不進」管制。
東區養護工程分局指出，台9丁線蘇澳至南澳路段，晚間時雨量已達79毫米，3小時累積雨量達132.5毫米，考量目前雨勢持續加劇，山區道路致災風險潛勢提高，為維護用路通行安全，台9丁線蘇澳至南澳路段，晚間8時起實施人員與車輛「只出不進」，將視晚間降雨情形，另行公告開放通行時間。
此外，東區養護工程分局表示，基於天候情資致災風險高，為維護用路民眾人車安全，北橫公路台7線60.8公里至85.5公里（西村至百韜橋）路段，已於晚間6時30分實施預警性封路，後續將視東北季風及颱風外圍環流影響程度及道路狀況，決定恢復通行時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言