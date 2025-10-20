聽新聞
0:00 / 0:00
基市宣布明天照常上班、上課 但遇5種情形可自行決定停止上班、上課
基隆市政府今晚8時宣布，明天照常上班上課，但如有發生影響通行、影響上班上課安全或有致災之虞，得停止上班上課。
台灣北部受東北季風及風神颱風外圍環流影響，今天下大雨。中央氣象署接連發布豪雨特報，提醒東北部地區、基隆北海岸及大台北地區民眾，要注意短延時強降雨，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。
謝國樑今主持1020豪雨災害準備會議前說，這次因雨量非常大，所以當做等同颱風的方式來進行防災準備會議，希望基隆的災情越少越好。
基市府今晚8時宣布，依中央氣象署最新天氣預報資料，明天機關學校照常上班上課。但如有發生因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，而影響通行、上班上課安全或有致災之虞，得依天然災害停止上班及上課作業辦法規定停止上班上課。
天然災害停止上班及上課作業辦法第13條規定，天然災害發生後，各機關、學校公教員工有下列情形之一者，得自行決定停止上班及上課，於事後陳報機關、學校首長：
1.為清理天然災害所造成之普遍性災害。
2.各機關、學校公教員工配偶、直系親屬有重大傷亡或失蹤。
3.各機關、學校公教員工及其配偶、直系親屬所居住之房屋因受災倒塌或有倒塌之危險，或遭受重大損失時，為處理善後。
4.災情已達停止上班及上課基準，因通訊中斷無法聯繫。
5.其他因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞。
機關、學校首長接獲陳報，得在15日範圍內，視實際需要給予當事人停班（課）登記。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言