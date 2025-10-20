聽新聞
大雨襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來全區中小學及幼兒園停班課

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應，新北全面備戰。圖／新北市政府提供
東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應，新北全面備戰。圖／新北市政府提供

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應豪大雨影響，基隆、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭等6縣市達停班課標準。新北市晚間宣布，山區學校新店區直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園）停班課，其餘地區正常上班上課。

新北市災害應變中心指出，水保署預估未來48小時本新北共計12區發布土石流紅黃色警戒 ，包括三芝、三峽、汐止、淡水、深坑、新店、瑞芳、烏來、坪林、平溪、雙溪、石碇，另預估汐止鵠鵠崙地區有可能達崩塌警戒值，新北市長侯友宜以要求各單位確實掌握土石流警戒狀況並及早進行疏散撤離作業。

新北市今天晚間7時起開放大漢溪流域左岸部分水門周邊部分道路紅黃線停車，新北重新堤外道(重新橋下至17號越堤道)於明天0時關閉，將同步交通管制。

北北基恐下到紫爆 雨量破千毫米

東北季風及風神颱風外圍環流影響，北台灣豪雨不斷，中央氣象署昨表示，未來3日累積雨量，桃園以北、宜蘭、新竹和花蓮山區有機會...

東北角雨下不停！台2線落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

東北角雨勢下不停，台2線濱海公路南雅路段的山壁，今晚發生落石，雙向各有一輛大貨車被擊中，幸好兩名司機都未受傷，驚險逃生。

新竹縣雨勢漸強 縣府緊急宣布山區4學校明天停課

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，全台多地降下豪大雨。新竹縣政府表示，受到風雨影響，尖石鄉秀巒、新光、玉峰、石磊4...

北市估今晚降雨驚人 南港士林文山內湖4區保全戶撤離

受東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北市府氣象團隊預估，今晚到明早8時，會是這波降雨最強時間點。為避免土石流等造成...

共伴效應..北市明最強降雨時間曝 估山區風力達12級

受東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北市降雨驚人、也有強陣風。北市長蔣萬安今晚間7點30分赴災害應變中心聽取大豪雨...

風雨增強 蘇花公路台9丁線宜蘭蘇澳-南澳路段「只出不進」

受東北季風及風神颱風外圍環流帶來持續強降雨影響，蘇花公路台9丁線宜蘭蘇澳-南澳路段今天晚間時雨量達79毫米，3小時累積雨...

