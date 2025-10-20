「下到紫爆」！北北基累積雨量恐逾1000毫米 今晚豪雨往東移1地雨勢加劇
受到東北季風及風神颱風外圍環流影響，北台豪雨不斷，中央氣象署資深預報員李孟軒表示，未來3日累積雨量桃園以北、宜蘭、新竹山區、花蓮山區有機會達500毫米，台北、新北山區、基隆北海岸更有800至1200毫米，下到紫爆，須慎防積淹水或山崩的風險。
李孟軒說，風神颱風目前位於台灣西南方650公里海面，未來偏西再往西南方朝越南移動，明天逐漸遠離。今、明天東南方暖濕氣流及東北風會合，桃園以北、東北部雨勢將最明顯。
根據最新24小時與兩預測，截至今晚7時止，台北平地累積雨量達150至250毫米，山區250至450毫米；新北平地累積雨量達200至400毫米，山區300至490毫米；平地150至250毫米，山區200至340毫米；基隆平地200至340毫米；宜蘭平地200至400毫米，山區300至490毫米。
李孟軒表示，今天白天桃園及大台北雨勢最明顯，今晚到明晨強降雨往東邊移動，宜蘭雨勢更劇烈，北花蓮降雨也逐漸增加。目前基隆、台北、新北、宜蘭日累積雨量達350毫米以上，為大豪雨等級降雨，桃園、竹縣日累積雨量200毫米以上，為豪雨等級，苗栗、南投、花蓮則是大雨等級降雨。
李孟軒指出，明天白天至後天清晨降雨熱區將集中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭，會有豪雨等級以上降雨，恐下到紫爆，北花蓮也要慎防局部豪雨，其他地區為局部降雨。
李孟軒提醒，北部、宜花未來24小時會有局部大雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭累積雨量逾350毫米，未來3天累積雨量預估在桃園以北、宜蘭、新竹山區、花蓮山區有機會達500毫米，台北、新北山區、基隆北海岸更有可能達800至1200毫米，十分可觀，有可能出現積淹水或山崩的風險。
李孟軒最後表示，氣象署已發布陸上強風特報，台灣各沿海及離島都要留意，西半部內陸、台更有8至9級陣風，雲林以北至桃園及馬祖出現平均風力9級、陣風11級。另外，台灣海峽已有3米以上浪高，北部海面浪高更有機會達6米。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言