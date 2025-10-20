聽新聞
6縣市估雨量達停班課 網湧蔣萬安臉書敲碗：外面好可怕

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，氣象署資料，下午2時到明天下午2時24小時雨量預測，包括基隆、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭等6縣市達停班課標準。許多網友湧入台北市長蔣萬安臉書，網友敲碗，這麼大的雨不停班停課嗎？

台北市長蔣萬安今天晚間7時30分，赴北市災害應變中心開大豪雨工作會議，對於明天台北市是否停班課？已經有許多網友湧入蔣萬安臉書留言，有網友直呼「市長外面風雨好可怕」。

還有網友貼出氣象署預報，稱明天（10/21）白天，「新北、台北、基隆、桃園、新竹、宜蘭」等6縣市，在雨量的預測上，達到停班停課標準。網友敲碗「這麼大的雨不停班停課嗎？」「已經達到停班停課標準了嗎？在外面真的快被吹走，雨傘一直爆！」

停班停課

相關新聞

北北基恐下到紫爆 雨量破千毫米

東北季風及風神颱風外圍環流影響，北台灣豪雨不斷，中央氣象署昨表示，未來3日累積雨量，桃園以北、宜蘭、新竹和花蓮山區有機會...

東北角雨下不停！台2線落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

東北角雨勢下不停，台2線濱海公路南雅路段的山壁，今晚發生落石，雙向各有一輛大貨車被擊中，幸好兩名司機都未受傷，驚險逃生。

新竹縣雨勢漸強 縣府緊急宣布山區4學校明天停課

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，全台多地降下豪大雨。新竹縣政府表示，受到風雨影響，尖石鄉秀巒、新光、玉峰、石磊4...

北市估今晚降雨驚人 南港士林文山內湖4區保全戶撤離

受東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北市府氣象團隊預估，今晚到明早8時，會是這波降雨最強時間點。為避免土石流等造成...

共伴效應..北市明最強降雨時間曝 估山區風力達12級

受東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北市降雨驚人、也有強陣風。北市長蔣萬安今晚間7點30分赴災害應變中心聽取大豪雨...

風雨增強 蘇花公路台9丁線宜蘭蘇澳-南澳路段「只出不進」

受東北季風及風神颱風外圍環流帶來持續強降雨影響，蘇花公路台9丁線宜蘭蘇澳-南澳路段今天晚間時雨量達79毫米，3小時累積雨...

