6縣市估雨量達停班課 網湧蔣萬安臉書敲碗：外面好可怕

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，氣象署資料，下午2時到明天下午2時24小時雨量預測，包括基隆、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭等6縣市達停班課標準。許多網友湧入台北市長蔣萬安臉書，網友敲碗，這麼大的雨不停班停課嗎？

台北市長蔣萬安今天晚間7時30分，赴北市災害應變中心開大豪雨工作會議，對於明天台北市是否停班課？已經有許多網友湧入蔣萬安臉書留言，有網友直呼「市長外面風雨好可怕」。

還有網友貼出氣象署預報，稱明天（10/21）白天，「新北、台北、基隆、桃園、新竹、宜蘭」等6縣市，在雨量的預測上，達到停班停課標準。網友敲碗「這麼大的雨不停班停課嗎？」「已經達到停班停課標準了嗎？在外面真的快被吹走，雨傘一直爆！」