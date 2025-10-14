陽光行動／國外作法…高齡派遣工 東京擔全部費用

世界各國近年來紛紛推動提高法定退休年齡，希望民眾延後退休，因應勞動力短缺等問題。除了修法延後退休年齡、放寬提領退休金年限，也推出政策鼓勵中高齡就業。

日本政府二○二○年五月修法放寬提領退休金年限。年滿六十五歲且可以開始提領退休金的民眾，最晚可以延到七十五歲再開始提領，每月可提領退休金金額將比從六十五歲開始提領多八成四。

日本政府也在二○二一年四月開始實施「高齡者僱用安定法」修正案，鼓勵企業提高退休年齡至七十歲，及逐步廢除屆齡退休制等。

今年日本總務省勞動力調查顯示，去年六十五歲以上受僱人口達創紀錄的九一四萬人，每四名長者就有一人還在工作。

東京都並推出「高齡者就業支援專案」，內容涵蓋針對高齡者與企業舉辦的線上講座、媒合工作機會的就職博覽會等。其中一項「東京Career：Trial 65」業務，以白領高齡者感興趣的事務、營業、資訊科技工作為主，介紹有意招攬高齡員工的派遣對象企業。

東京都政府二○二一年起與超過五百間企業合作，讓高齡者以一至兩個月的試用身分進入企業體驗工作，透過在職訓練方式習得職場所需技能。而聘僱高齡派遣員工的企業，將由東京都全額負擔派遣費用。

在歐盟，各國政府陸續修法提高退休年齡，鼓勵中高齡就業。丹麥五月下旬修法通過將退休年齡由現行六十七歲提高至七十歲，將於二○四○年生效，為歐盟國家中最高。事實上，丹麥政府二○○六年就已制定，退休年齡必須與平均壽命綁定，且每五年增加一歲，此次修法符合當初立法原則。

德國、荷蘭、英國等國已計畫分別於二○三一年、二○二八年與二○三九年，將退休年齡提高至六十七歲。