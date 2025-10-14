陽光行動／促進高齡就業…讓想工作的人 不會被強制退休

勞動力高齡化危機來勢洶洶，但政府與企業準備嚴重不足，專家學者將目標指向勞基法強制退休規定之前修法只做半套，應該徹底檢討修正，修法之前政府可以訂一個機制，協助企業不要只用年齡做退休與否判斷基礎。學者也說，強制退休規定還會造成老人貧窮問題，因為高齡者被強制退休後，再找工作都比原來的工作差，收入減少以致產生老人工作貧窮。

台大國發所兼任教授辛炳隆指出，勞基法第五十四條強制退休規定，本身就是彈性退休，原來法條只是沒有好好被運用。增訂勞資可協商，政府應該訂定一個留任機制，教企業如何評估讓滿六十五歲員工留下來。此外，很多企業擔心高齡勞工留下來，工作表現不佳怎麼辦？所以即使取消六十五歲門檻，也要有檢測機制，而不是年齡一到就一刀切。

辛炳隆：避免老人工作貧窮

辛炳隆表示，可以直接延後退休年齡固然最好，但不應跟著平均餘命調整，而是以勞參率為標準，如果就業市場有愈來愈多六十五歲以上勞工工作，就延後退休年齡，就業是意願問題，法令應該解決想留下工作的人卻被迫強制退休者問題。其次，銀髮族就業最好就是留在原單位，因為高齡者被強制退休後再找新的工作，都比原來工作不好，進而產生老人工作貧窮。

政大勞工研究所教授成之約也說，目前勞資協商延後退休，企業如果不想留用，就算協商也不會留，要真正強化中高齡勞動力就業，應該延後強制退休年齡，「問題在政府敢不敢去做？」上次增訂可經勞資協商延後退休年齡，是立委主動修法，這次該由行政機關發動了。至少讓願意繼續工作的高齡勞工不必被退休，然後再去另一份工作，如果想要退休者，原本就可以自提退休，完全不妨礙。

成之約：獎助企業效果更好

成之約說，歐美早就修法逐年延後退休年齡，台灣當然應該修法，政府不應擔心被企業責難，而是解決超高齡社會出現的危機。另外也可以參考南韓，鼓勵企業僱用一定比率中高齡即提供獎助，不用像現在一定要留用六十三歲、六十四歲屆退高齡員工才給獎勵，對企業端的獎助，會比鼓勵中高齡回到職場提供補助效果更好。

詹宛榕：修法別讓勞資痛苦

一○四高年級事業群資深經理詹宛榕表示認同隨著國人平均餘命延長，六十五歲強制退休年齡可以討論滾動式調整，例如每十年延後一至兩歲。

她說，勞基法第五十四條去年修法後，讓更多民眾重新檢視自己在職場年限，但未來若法規要更強勢延後退休年齡，需顧及別讓勞資雙方都痛苦，例如很多勞工年紀到退休，不外乎體力健康跟不上工作需求、不想承受太大壓力，最後是經濟上沒需求，如果勞工要留在原職，政策上能否協助工作內容調整及職務再設計，否則就算延長到六十七歲才強制退休也沒用，因為勞工做不下去。