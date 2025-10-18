長榮空服員事件延燒 民航局要求檢討請假制度、補強健康通報流程

為強化國籍航空公司機組員健康管理與關懷，確保飛航安全，交通部民航局今（18）日表示，已要求業者全面檢視內部管理流程，落實組員執勤期間健康異常的通報與紀錄程序，並強化管理人員的回報機制，避免類似事件再度發生。

民航局指出，針對長榮航空日前發生的空服員不幸事件，局長何淑萍在第一時間即責成長榮檢討請假制度，並建議透過勞資座談與工會溝通，從員工角度出發，建立更完善的差勤與關懷機制。

根據事後調查，該航班事務長並未在組員報告中詳實紀錄機上組員身體不適情況。民航局對此高度重視，已要求長榮立即改善相關SOP，確保健康異常狀況能被即時回報與追蹤，強調「健康管理與飛安息息相關，絕不容忽視」。

此外，針對外界針對局長何淑萍在立法院答詢內容的片段擷取，民航局也特別澄清。該航班為波音787機型，依規定最低空服組員數為8人，實際派遣12人，已高於標準。立委劉建國質詢指出，該航班雖曾調整任務，但報告中並未註記組員身體不適，質疑長榮未依SOP執行。

何淑萍當時說明，報告中確實應補記相關資訊，並非意指空服員健康與飛安無關。民航局重申，空服員與機師、維修人員、簽派人員皆為飛安第一線守護者，「任何身體不適都必須紀錄」，以利公司後續健康管理與關懷。

民航局最後強調，未來將嚴格督導各國籍航空落實健康異常通報制度，確保每一位組員的健康安全，同時也守住飛航安全的最後一道防線。