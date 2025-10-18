快訊

金鐘60不斷更新／泰籍女星黃可欣「樹冠羞避」 抱走迷你劇集最具潛力新人獎

金鐘60／最辣小龍女堅挺雙峰現身！潘迎紫人未到蘋果燈先到

鄭麗文即將當選黨魁 郝龍斌：我對國民黨的愛與使命感不變

長榮空服員事件延燒 民航局要求檢討請假制度、補強健康通報流程

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為強化國籍航空公司機組員健康管理與關懷，確保飛航安全，交通部民航局今（18）日表示，已要求業者全面檢視內部管理流程，落實組員執勤期間健康異常的通報與紀錄程序，並強化管理人員的回報機制，避免類似事件再度發生。

民航局指出，針對長榮航空日前發生的空服員不幸事件，局長何淑萍在第一時間即責成長榮檢討請假制度，並建議透過勞資座談與工會溝通，從員工角度出發，建立更完善的差勤與關懷機制。

根據事後調查，該航班事務長並未在組員報告中詳實紀錄機上組員身體不適情況。民航局對此高度重視，已要求長榮立即改善相關SOP，確保健康異常狀況能被即時回報與追蹤，強調「健康管理與飛安息息相關，絕不容忽視」。

此外，針對外界針對局長何淑萍在立法院答詢內容的片段擷取，民航局也特別澄清。該航班為波音787機型，依規定最低空服組員數為8人，實際派遣12人，已高於標準。立委劉建國質詢指出，該航班雖曾調整任務，但報告中並未註記組員身體不適，質疑長榮未依SOP執行。

何淑萍當時說明，報告中確實應補記相關資訊，並非意指空服員健康與飛安無關。民航局重申，空服員與機師、維修人員、簽派人員皆為飛安第一線守護者，「任何身體不適都必須紀錄」，以利公司後續健康管理與關懷。

民航局最後強調，未來將嚴格督導各國籍航空落實健康異常通報制度，確保每一位組員的健康安全，同時也守住飛航安全的最後一道防線。

長榮航空 空服員 民航局

延伸閱讀

勞動部邀6航空業開會 決議空服員病假、生理假不列勤惰考核

長榮空服員抱病值勤離世 桃產總獻白玫瑰籲政府重視修法

空服員過世還被追討請假證明 長榮晚間道歉了

長榮病逝空姐被要生前請假證明 家屬回貼死亡證明

相關新聞

長榮空服員猝死 民航局：已要求國籍航空強化機組員健康管理

為落實國籍航空公司對機組員之健康管理與關懷，交通部民用航空局今日表示，機組員健康管理攸關飛航安全，除要求國籍業者應落實機...

勞動部邀航空業開會拍板 空服員請病假不列勤惰考核

一名長榮空服員抱病執勤不幸辭世，引發外界對於空服員請假權益的關注。勞動部昨邀集交通部民航局、長榮、華航、星宇等六家國籍航...

空服員之死！工會批長榮航空說謊 揚言赴馬拉松活動陳情

長榮航空總經理孫嘉明昨率領一級主管，針對空服員之死案致歉，並提出強化健康評估等四項精進措施。不過桃市空服員職業工會怒批長...

空服員猝逝 長榮航空總經理率高層出面道歉

長榮航空孫姓空服員日前執勤返台後突感身體不適，最終因病離世，外界質疑是長榮排班、出缺勤制度導致其過勞。長榮航空總經理孫嘉...

空服員不幸離世 長榮航：三大措施強化管理

長榮航空日前傳出孫姓空服員不幸離世事件，總經理孫嘉明親率團隊昨（17）日召開記者會，向孫小姐家屬及社會大眾深深鞠躬，致上...

長榮航推動三大措施 不讓遺憾重演

長榮航（2618）副總蕭錦隆17日談到孫小姐是一位工作盡心盡力的夥伴，突然就這樣離開大家，難過的一度哽咽。住院治療的期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。