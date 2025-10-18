勞動部邀航空業開會拍板 空服員請病假不列勤惰考核

一名長榮空服員抱病執勤不幸辭世，引發外界對於空服員請假權益的關注。勞動部昨邀集交通部民航局、長榮、華航、星宇等六家國籍航空商討，初步做出四點決議，其中，涉及勞工身體健康的病假、生理假，往後不應列入員工勤惰考核範圍。

長榮航空現役空服員日前出面指控，指空服員生病請假是「明碼標價」，平日生病扣一分，住院或開刀，不僅考績會受影響，年終也會被扣。

為此，勞動部昨天下午邀集民航局，以及長榮、華航、華信、立榮、虎航及星宇等六家國籍航空業者，針對勞工健康權及請假制度進行討論。

勞動部條平司司長黃琦雅說，現行航空業關於勞工勤惰考核的規範，可能是以內規訂定勞工出勤打卡、請假、加班方式，昨決議將來應明定在工作規則，訂定或修正時要與工會協商。且為避免員工抱病硬撐上班，勞工需要請病假或生理假時，不應列入勤惰考核範圍內。

她提到，有航空業者認為，應在幾天病假範圍內才不列入考核，不過會中仍決議朝向不影響員工抱病上班的大原則，由業者與工會協商議定。

黃琦雅說，大多數國籍航空業者，沒有針對空勤組員設置全勤獎金制度，與會業者表達未來如增設該制度，不會針對請病假員工沒收整個月的全勤獎金，並同意工作時間（包含待命時間）規範有變更時，要與工會協商。