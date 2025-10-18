空服員之死！工會批長榮航空說謊 揚言赴馬拉松活動陳情

長榮航空總經理孫嘉明昨率領一級主管，針對空服員之死案致歉，並提出強化健康評估等四項精進措施。不過桃市空服員職業工會怒批長榮航空公然說謊，在事件處理上冷漠、推諉，呼籲正視制度問題。工會更強調，廿六日仍會前往長榮馬拉松活動陳情，希望讓社會大眾知道真相。

空服員工會秘書長周聖凱表示，原本帶著幹部前往總公司獻花表達哀思，但看到公司召開記者會後的態度，令許多空服員「憤怒又心寒」。

他強調，這不是勞資爭議，而是一條人命，「希望公司正視制度缺陷，讓悲劇不再重演」。

工會理事曲佳雲指出，依法處理不等於合情合理，如今已有生命犧牲，就應讓這個犧牲有意義，呼籲長榮檢討請假與考核制度，應重新檢視管理文化中的「冷漠與僵化」，建立更人性化的照護與安全機制。

空服員工會昨也發起獻花表哀思行動，邀請民眾經過長榮航空總部時，留下白玫瑰或白絲帶。

桃市機師工會也呼籲長榮航空以更人性化的角度處理後續事宜，重建員工信任。機師工會指出，同仁的離世不僅是程序上的結束，也對每位機組員與家屬造成情感衝擊與心理負擔，建議公司應主動提供組員與家屬心理輔導與追蹤支持。