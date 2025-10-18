空服員猝逝 長榮航空總經理率高層出面道歉

長榮航空孫姓空服員日前執勤返台後突感身體不適，最終因病離世，外界質疑是長榮排班、出缺勤制度導致其過勞。長榮航空總經理孫嘉明昨率領相關主管首度公開露面說明，除了向家屬深深鞠躬道歉外，更強調將以「更高標準」檢視內部制度，避免憾事重演。

孫嘉明表示，對失去優秀夥伴深感遺憾與痛心，自己代表公司向家屬與社會致上最深歉意，承諾會撫慰家屬並全力配合主管機關調查。空服本部副總蕭錦隆指出，事發後公司立即啟動內部調查，並於本月十三日接受勞動部與桃園市勞檢處勞檢，初步檢視，飛行時數、休時及差假申請均符合規定。

蕭也宣布四項精進措施，包括要求組員於服勤前及執勤期間落實自我健康評估，若出現異常狀況，座艙長須即時回報並啟動應變程序，強化主管決策與溝通協調能力，重新審視考核與評鑑機制等。

至於孫姓空服員身體不適相關調查，長榮航空表示，因機組員配合勤務，分布於不同國家，考量時區及原地休息，目前勞動部與民航局、桃園市勞檢處的調查仍在進行中。待調查告一段落，將第一時間向家屬說明。

針對外界質疑空服員是否因請假困難導致抱病上班？空服本部協理楊秀慧表示，公司尊重並信任每一位組員，同仁若臨時請假，系統申請後會立即核准，沒有不能請假或難以請假的問題。不過她也坦承公司員工日前向過世空服家屬催繳請假證明，是內部作業疏失，已向家屬致歉，也檢討流程避免再犯。

楊秀慧說，長榮空服的班表皆依民航局規範辦理，組員可依需求提出想飛的航班或休假日，公司以獎勵制度鼓勵提前規畫，但因名額有限，仍須依排序審核。

對於過去公司多次因超時工作遭裁罰，副總經理許惠森表示，多數為不可預期的突發狀況，例如天候、管制或機械問題，公司也盡力透過外站住宿、預警調整等方式減少超時。

對於桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會揚言將在本月底登場的長榮馬拉松現場抗議。孫嘉明說，工會的陳抗頻率相當高，沒有辦法去預測工會會做什麼，但是我們會把活動辦好，也會保障所有跑者的安全。