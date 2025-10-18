空服員不幸離世 長榮航：三大措施強化管理

長榮航空（2618）日前傳出孫姓空服員不幸離世事件，總經理孫嘉明親率團隊昨（17）日召開記者會，向孫小姐家屬及社會大眾深深鞠躬，致上最沉痛的歉意。針對長榮航空違規超時被罰，長榮航強調未來將更重視飛安，雖然航班多、遇到的天候問題更多，但仍將以更高的標準來防範意外發生。

孫嘉明表示，公司目前是將心力優先投入在最重要的事情上，撫慰家屬並釐清事實，且協助處理後續事宜，希望能陪伴家屬走過最艱難的時刻；內部已啟動最嚴謹調查的程序，要完整了解整個事件，訪談每一位相關人員釐清事件，因相關人員有些還在工作當中，最快一周後完成調整調查報告，還當事人孫小姐一個公道。

長榮航承諾要推動三大措施，服勤前與執勤期間全面強化執行自我健康評估，確保飛航安全；其次強調並落實組員異常狀況的處理程序及即時通報機制；第三是強化管理職能與溝通協作能力。

至於外界一直認為，長榮航空違規超時被罰累計達295萬元，認為公司千億元營收不怕罰？長榮航空副總許惠森表示，長榮航空非常重視被主管機關罰款這些事，然而指標性企業航班最多，當然遇到的天候問題影響人力調動更多，未來會盡全力用更高的標準來防範。

許惠森也再次強調，長榮航空排班一定以飛安第一為最大考量，符合勞基法及民航法的規範。