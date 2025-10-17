快訊

勞動部與6家航空業者討論請假制度 達成4項決議

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
長榮航空空服員死亡，勞動部17日邀集交通部民航局及6家國籍航空業者，就近期社會各界關注航空業勞工健康權，及強化企業友善員工請假制度，進行討論。中央社
勞動部17日邀集交通部民航局及6家國籍航空業者 (長榮航（2618）、華航（2610）、華信、立榮航空（2621）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757） )，就近期社會各界關注航空業勞工健康權，及強化企業友善員工請假制度，進行討論。針對與員工健康有關的勤惰管理、病假請假制度與工作時間進行討論，達成4項決議。

第一，國籍航空業者同意，員工傷病時依相關規定請假，不鼓勵員工傷病時還硬撐著上班，願意朝向維護員工身心健康原則，改善考核及排班規範。

第二，現行勞動法尊重企業依不同產業特性、勞工人數等，訂定勤惰考核事項，惟應遵循下列事項：

1. 勤惰考核應著重勞工出退勤管理、敬業勤勉、是否依請假程序辦理，達到管理勞工的目的，考核應明定在工作規則。訂定或修正應透過與工會協商。

2. 對於勞工為了治療疾病、休養或生理因素，而需要請病假或生理假，因涉及勞工身體健康，不應列入勤惰考核範圍內。

第三，為了員工的健康與安全，國籍航空業者願意加強提醒員工，如有疾病、受傷或生理原因，需治療或休養時，不應勉強出勤，國籍航空業者願意朝向建立讓員工不恐懼、友善的請假制度。

大多數國籍航空業者表示，沒有全勤獎金制度；未來如有全勤獎金制度時，願意對請病假造成未足月出勤的員工，不應沒收全月的全勤獎金。

第四，為了避免員工過勞及合理工作時間以兼顧飛航安全，國籍航空業者願意積極落實空勤組員疲勞風險管理相關原則，並同意工作時間（包含待命時間）規範有變更時，本誠信與工會協商，建立有利勞工身心健康工作時間制度。

長榮航空 空服員 病假 勞動部

