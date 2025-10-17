勞動部邀6航空業開會 決議空服員病假、生理假不列勤惰考核

一名長榮航空空服員抱病執勤，返台後因病離世，近來引發軒然大波，勞動部前天宣示要以制度性保障勞工病假權，今下午更邀集交通部民航局、長榮、華航、星宇等6家國籍航空商討，初步做出4點決議，其中，涉及勞工身體健康的病假、生理假，往後不應列入員工勤惰考核範圍。

勞動部條平司司長黃琦雅說，今天下午邀集民航局，長榮、華航、華信、立榮、虎航及星宇航空就近期社會各界關注航空業勞工健康權及強化企業友善員工請假制度進行討論，會中初步做出4點決議。

第一，國籍航空業者同意員工傷病時依相關規定請假，不鼓勵員工傷病時還硬撐著上班，願意朝向維護員工身心健康原則，改善考核及排班規範。

黃琦雅說，現行航空業關於勞工勤惰考核的規範，可能是以內規訂定勞工出勤打卡、請假、加班方式，今天決議將來應明定在工作規則，訂定或修正時要與工會協商。為避免員工抱病硬撐上班，黃琦雅說，未來勞工為了治療疾病、休養或生理因素，需要請病假或生理假，不應列入勤惰考核範圍內。

她進一步指，有航空業者認為，應在幾天病假範圍內才不列入考核，會中決議朝向不影響員工抱病上班的大原則，由業者與工會協商議定。

業者會中也允諾，願意加強提醒員工如有疾病、受傷或生理原因不應勉強出勤，朝向建立讓員工不恐懼、友善的請假制度。黃琦雅說，由於大多數國籍航空業者，並沒有針對空勤組員設置全勤獎金制度，部分業者至多針對地勤人員、駕駛有全勤獎金制，與會業者表達未來如增設該制度，不會針對請病假員工沒收整個月的全勤獎金。

最後，為避免員工過勞及合理工作時間，並兼顧飛航安全，與會業者也願意積極落實空勤組員疲勞風險管理相關原則，並同意工作時間(包含待命時間)規範有變更時，本誠信與工會協商。