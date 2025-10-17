快訊

回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

立霧溪堰塞湖隨時有潰決風險 行政院：已緊急應變發布細胞簡訊

不斷更新／節目類金鐘獎得獎名單 「廚師的迫降」獲人氣綜藝節目獎

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部邀6航空業開會 決議空服員病假、生理假不列勤惰考核

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
長榮航空空服員死亡，長榮由總經理孫嘉明率領幹部道歉並說明處理經過，桃園市空服員職業工會會後在樓下舉行記者會，斥責公司高層說謊，沒有照顧員工。記者曾吉松／攝影
長榮航空空服員死亡，長榮由總經理孫嘉明率領幹部道歉並說明處理經過，桃園市空服員職業工會會後在樓下舉行記者會，斥責公司高層說謊，沒有照顧員工。記者曾吉松／攝影

一名長榮航空空服員抱病執勤，返台後因病離世，近來引發軒然大波，勞動部前天宣示要以制度性保障勞工病假權，今下午更邀集交通部民航局、長榮、華航、星宇等6家國籍航空商討，初步做出4點決議，其中，涉及勞工身體健康的病假、生理假，往後不應列入員工勤惰考核範圍。

勞動部條平司司長黃琦雅說，今天下午邀集民航局，長榮、華航、華信、立榮、虎航及星宇航空就近期社會各界關注航空業勞工健康權及強化企業友善員工請假制度進行討論，會中初步做出4點決議。

第一，國籍航空業者同意員工傷病時依相關規定請假，不鼓勵員工傷病時還硬撐著上班，願意朝向維護員工身心健康原則，改善考核及排班規範。

黃琦雅說，現行航空業關於勞工勤惰考核的規範，可能是以內規訂定勞工出勤打卡、請假、加班方式，今天決議將來應明定在工作規則，訂定或修正時要與工會協商。為避免員工抱病硬撐上班，黃琦雅說，未來勞工為了治療疾病、休養或生理因素，需要請病假或生理假，不應列入勤惰考核範圍內。

她進一步指，有航空業者認為，應在幾天病假範圍內才不列入考核，會中決議朝向不影響員工抱病上班的大原則，由業者與工會協商議定。

業者會中也允諾，願意加強提醒員工如有疾病、受傷或生理原因不應勉強出勤，朝向建立讓員工不恐懼、友善的請假制度。黃琦雅說，由於大多數國籍航空業者，並沒有針對空勤組員設置全勤獎金制度，部分業者至多針對地勤人員、駕駛有全勤獎金制，與會業者表達未來如增設該制度，不會針對請病假員工沒收整個月的全勤獎金。

最後，為避免員工過勞及合理工作時間，並兼顧飛航安全，與會業者也願意積極落實空勤組員疲勞風險管理相關原則，並同意工作時間(包含待命時間)規範有變更時，本誠信與工會協商。

長榮航空 空服員

延伸閱讀

無薪假人數攀升 勞動部媒宣費4000萬黃國昌認不合理

影／請病假疑遭打壓 台鐵產工勞動部前捍衛病假權

韌性預算勞動部、衛福部大編媒宣費 民眾黨大刀砍一半

長榮空服員猝逝…目前最重可罰150萬 是否加重裁罰政院這樣說

相關新聞

勞動部邀6航空業開會 決議空服員病假、生理假不列勤惰考核

一名長榮航空空服員抱病執勤，返台後因病離世，近來引發軒然大波，勞動部前天宣示要以制度性保障勞工病假權，今下午更邀集交通部...

不怕被罰錢？長榮航副總：指標性企業的無奈 將用更高標準來防範

長榮航（2618）違規超時被罰累計達295萬元，市場解讀長榮航空上千億營收，公司真的不怕罰？長榮航空副總許惠森17日表示...

惋惜同事離世 空服工會發起長榮航門口獻花哀悼行動

長榮航空孫姓空服員上月底抱病執勤、返台後病重不治，引發外界關注。長榮航空今午由總經理孫嘉明率領相關主管首度對外說明公司精...

長榮航空鞠躬道歉 桃園市空服員工會怒斥說謊

長榮航空今召開記者會，由總經理孫嘉明親率團隊，向孫小姐家屬及社會大眾深深鞠躬，致上最沉痛的歉意。孫嘉明強調，這次的事件，...

機師工會：請長榮提供組員心理輔導資源、建立關懷追蹤機制

長榮孫姓空服員在執勤下機後因病不幸離世，引發軒然大波，桃園市機師工會今表示，誠懇建議長榮航空主動提供組員心理輔導資源、建...

長榮航空祭4點精進措施 避免空服員過世憾事再發生

長榮航空一名34歲孫姓空服員日前在執勤下機後，因病不幸離世，外界質疑長榮航空疑似制度問題導致空服員過勞。長榮航空今（17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。