惋惜同事離世 空服工會發起長榮航門口獻花哀悼行動

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
長榮航空空服員死亡，長榮由總經理孫嘉明率領幹部道歉並說明處理經過，桃園市空服員職業工會會後在樓下舉行記者會，斥責公司高層說謊，沒有照顧員工。記者曾吉松／攝影
長榮航空空服員死亡，長榮由總經理孫嘉明率領幹部道歉並說明處理經過，桃園市空服員職業工會會後在樓下舉行記者會，斥責公司高層說謊，沒有照顧員工。記者曾吉松／攝影

長榮航空孫姓空服員上月底抱病執勤、返台後病重不治，引發外界關注。長榮航空今午由總經理孫嘉明率領相關主管首度對外說明公司精進作法，也再次向家屬致歉。而桃園市空服員職業工會則在會後於長榮航空辦公室門口獻花哀悼，並強烈批評公司在事件處理上的冷漠與推諉，呼籲長榮航空正視制度問題，「喚起長榮航空的人性」。

工會秘書長周聖凱表示，原本帶著幹部前往總公司獻花表達哀思，但看到公司召開記者會的態度，令許多空服員「憤怒又心寒」，他表示，這不是勞資爭議，而是一條人命，希望長榮航空正視制度問題。工會理事曲佳雲表示，公司聲稱「妥善處理」，但事發第8天仍未見誠意。她指出，死者家屬是主動聯繫公司，公司並未主動關懷；而工會多次抗議，是在事情嚴重、不得不站出來的情況下。

曲佳雲強調，工會不是要獵巫或逼人下跪道歉，而是希望公司真誠面對錯誤、改善制度，確保同仁安全，依法不代表合情合理，今天有生命犧牲，就應該讓這個犧牲有價值。

工會最後呼籲，長榮航空應展現悔意，公開說明請假制度是否會導致懲處與扣分，檢討管理文化中「冷漠與僵化」的部分，並建立更人性的照護與安全機制，「希望以後不會再有類似悲劇發生。」

空服員職業工會也發起獻花表哀思活動，邀請民眾經過長榮航空的時候，一起獻花哀思，可以在門口留下一朵白玫瑰或一枚白絲帶。提醒長榮航空，不要忘記甚麼是愛、什麼是人性。

