空服員病逝 長榮擬1週內完成調查、推4精進措施

一名長榮航空空服員日前抱病上班返台後離世，副總經理蕭錦隆今天說，因部分組員仍在服勤，盼1週內完成調查報告，並將啟動強化健康評估、落實通報機制等4項措施。

長榮航空一名空服員日前抱病上班返台後離世，空服員請假制度受到社會關注。長榮航空今天下午召開記者會，針對近日社會大眾關注的議題，由總經理孫嘉明和首席副總經理廖至維、副總經理蕭錦隆、發言人陳耀銘等相關業務主管對外公開說明。

根據長榮航空說明，孫姓空服員在9月22日服勤航班，由台北飛往米蘭，在9月23日抵達米蘭後，隨即入住飯店，並於9月24日服勤回程航班，由米蘭飛往台北，在9月25日抵達桃園機場後，隨即在機場就醫，隔日再赴林口長庚醫院就醫，並於10月10日晚間逝世。

孫嘉明今天率領主管鞠躬致歉表示，為孫小姐不幸離世和此事件對社會帶來紛擾，向家屬和社會大眾表達歉意。

蕭錦隆表示，這段時間感謝家屬對公司的諒解及包容。他提到，事發後第一時間即啟動相關調查，為釐清事件全貌，訪談相關人員，部分組員因配合勤務分布於不同的國家，考量時區及組員的休息，調查尚未全數完成，希望1週之內盡快完成調查報告。

「很抱歉我們做得不夠周延。」蕭錦隆一度語帶哽咽地表示，深知任何言語都無法彌補家屬的失落，公司真誠致歉。

他表示，勞動部及桃園市勞檢處已於10月13日至長榮航進行勞動檢查，經檢視長榮航在飛行時數、休時及差假申請等事項上，皆符合相關規定，將持續積極配合主管機關的後續調查。

蕭錦隆強調，儘管完整調查結果尚未出爐，但這次事件提醒長榮航必須用更高的標準來關照每一名員工。因此，長榮航空承諾立即啟動並落實精進措施。

第1，強化健康評估，於服勤前與執勤期間，全面強化執行自我健康狀況評估；第2，落實通報機制，強調並落實組員異常狀況的處理程序及即時通報機制；第3，提升管理職能，強化管理職能與溝通協作能力，提升決策品質與執行效能；第4，持續檢視制度，將持續檢視現有的考核評鑑作業。

針對排班制度改善，長榮航表示，組員申請假別，第一時間都會尊重和信任，各家航空公司各有不同，有公司不能調班，長榮航不希望造成飛時落差，有開放調班和搶班彈性給員工。

長榮航主管接續回應，公司約4000多名空服員，平、假日各100、200多人請假，若需請假可直接透過系統申請或寫e-mail由調派單位受理，因應空服員請假需求，每天另安排250至300個待命人力因應，「並沒有不能請假或請假很困難狀況。」

長榮航主管表示，班表安排、機上組員配置是依據所有規範依法辦理，不會有違法狀況出現，勞動單位都有來檢視相關飛時，「組員身體不舒服，可以隨時提出，不管本站和外站，一提出就有相關人員可以待命或接替」，這部分一定會用最高標準，也不會有飛安問題。

長榮航協理楊秀慧強調，排班第一優先考量須符合民用航空法和勞動法規，並有獎勵措施，讓組員事先提出想要飛的航班和休假日。她強調， 這不是一個懲處，這其實是獎勵，「重點在名額有限情形下，如果很多人都申請同一班或同一天休假，我們還是要有核准順序。」

至於座艙長（事務長）是否有在報告中回報組員身體不適，蕭錦隆表示，這部分航班日誌的確有瑕疵，已經在調查當中，後續調查報告出來後，會進行相關措施改善。

針對10月26日登場的長榮航空馬拉松可能有工會陳抗，孫嘉明回覆，工會抗議頻率相當高，在沒有釐清之前，工會有相當多動作，但公司不是躲起來，是需要釐清事實，內部也有程序，長榮航馬拉松是第8年，相關路權也有申請，無法預測工會做什麼，但也會盡力做好，並保障所有參與馬拉松跑者的安全。