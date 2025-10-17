快訊

機師工會：請長榮提供組員心理輔導資源、建立關懷追蹤機制

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
一名長榮航空空服員執行米蘭航線任務後抱病返台，不幸在10日晚間離世。桃園市勞檢處表示，經查2023年至今，長榮航空違反勞基法規定超時工作，共計7次違反紀錄。圖為長榮航空機師及空服員於桃園國際機場管制區內行走。記者黃仲明／攝影
一名長榮航空空服員執行米蘭航線任務後抱病返台，不幸在10日晚間離世。桃園市勞檢處表示，經查2023年至今，長榮航空違反勞基法規定超時工作，共計7次違反紀錄。圖為長榮航空機師及空服員於桃園國際機場管制區內行走。記者黃仲明／攝影

長榮孫姓空服員在執勤下機後因病不幸離世，引發軒然大波，桃園市機師工會今表示，誠懇建議長榮航空主動提供組員心理輔導資源、建立關懷追蹤機制、以尊重、慎重的態度處理相關文件及溝通，如此才能體現公司對安全與人的重視，更重要的是重建同仁對組織的信任與凝聚。

桃園市機師工會指出，在這次長榮航空米蘭事件之後，身為機組員的一份子，我們都深刻感受到同仁的離世，不僅是一紙文件或流程上的結束，而是真真切切對每一位當班組員與其家屬，造成了持續的情感衝擊與心理負擔。

為此，我們誠懇建議公司在後續處理中，請務必以更人性化的角度出發，採取以下具體行動，包括主動提供組員心理輔導資源，建議公司主動為當天所有當班組員，以及亡者家屬，安排心理輔導或心理諮詢協助。 這不僅有助於大家面對創傷與壓力，也能讓員工感受到公司的支持與關懷，而非被動地等待外部通報或申請。

此外，也請長榮航空建立關懷追蹤機制，除了初期輔導，公司可與心理專業單位合作，為受影響人員提供後續追蹤支持以外。然而我們也深知，許多心理創傷並非立即顯現，唯有持續的關懷才能有效預防延後性壓力反應。

第三，也請公司以尊重、慎重的態度處理相關文件及溝通，呼籲公司在與內部及外部對應時，除依法處理外，更應以溫度與敬意面對亡者與家屬。 讓「死亡證明」不僅僅只是封程序性的文件，而是讓團隊重新正視生命意義與價值，跳脫制度的綑綁，用以人為本的角度，正視ㄧ位同仁的離去，所帶給我們的省思。

機師工會表示，我們認為這樣的做法，不僅僅只是在體現公司對安全與人的重視，更重要的是重建同仁對組織的信任與凝聚。同為機組員的一份子，我們都深切期望，這件事的結束，不僅止於一份報告，而能成為一次學習與反思，時時刻刻提醒著，在航空專業之上，仍應抱持著一份對人的責任與溫度。

長榮航空 空服員

機師工會：請長榮提供組員心理輔導資源、建立關懷追蹤機制

