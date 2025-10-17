聽新聞
0:00 / 0:00
長榮航空總經理孫嘉明向空服員家屬致歉 啟動調查釐清真相還公道
長榮航空（2618）總經理孫嘉明帶領主管向空服員孫小姊家屬表達最深歉意。
孫嘉明表示，內部已啟動最嚴謹調查的程序，訪談每一位相關人員釐清事件，希望能夠完整了解事件，還當事人孫小姐一個公道，因相關人員有些還在工作當中，調查還在進行。
長榮航已積極檢討，最終的目的只有一個，要讓所有在天上飛的以及在地上認真工作的長榮人都能有一個健康有善的工作環境。
長榮航將以最誠懇的態度面對檢討，落實調整改變，要讓這樣的遺憾，不再重演。
孫嘉明強調：「這次的事件，對我們是個極其沉痛的提醒。我們承諾，將以更高的標準，來打造一個讓所有同仁都能更安心、更健康的工作環境。」
記者會上，孫嘉明表示以一位失去優秀同事的長官及夥伴的身份，表達對孫小姐離去的遺憾及不捨，他語帶悲傷地表示：「我們很多同仁，至今仍無法相信，那位總是帶著溫暖笑容、在工作上盡心盡力的夥伴，就這樣離開了。她的離開，是我們心中永遠的痛。」
長榮航空空服本部蕭錦隆副總表示，在事發後第一時間即啟動內部調查，訪談相關人員以釐清事件全貌。同時，勞動部及桃園市勞檢處已於本周一（10月13日）至公司進行勞動檢查，經檢視，公司在飛行時數、休時及差假申請等事項上，皆符合相關規定。長榮航將持續積極配合主管機關的後續調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言