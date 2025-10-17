快訊

長榮航空總經理孫嘉明向空服員家屬致歉 啟動調查釐清真相還公道

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航總經理對孫小姊家屬表達最深歉意。記者黃淑惠／攝影
長榮航總經理對孫小姊家屬表達最深歉意。記者黃淑惠／攝影

長榮航空（2618）總經理孫嘉明帶領主管向空服員孫小姊家屬表達最深歉意。

孫嘉明表示，內部已啟動最嚴謹調查的程序，訪談每一位相關人員釐清事件，希望能夠完整了解事件，還當事人孫小姐一個公道，因相關人員有些還在工作當中，調查還在進行。

長榮航已積極檢討，最終的目的只有一個，要讓所有在天上飛的以及在地上認真工作的長榮人都能有一個健康有善的工作環境。

長榮航將以最誠懇的態度面對檢討，落實調整改變，要讓這樣的遺憾，不再重演。

孫嘉明強調：「這次的事件，對我們是個極其沉痛的提醒。我們承諾，將以更高的標準，來打造一個讓所有同仁都能更安心、更健康的工作環境。」

記者會上，孫嘉明表示以一位失去優秀同事的長官及夥伴的身份，表達對孫小姐離去的遺憾及不捨，他語帶悲傷地表示：「我們很多同仁，至今仍無法相信，那位總是帶著溫暖笑容、在工作上盡心盡力的夥伴，就這樣離開了。她的離開，是我們心中永遠的痛。」

長榮航空空服本部蕭錦隆副總表示，在事發後第一時間即啟動內部調查，訪談相關人員以釐清事件全貌。同時，勞動部及桃園市勞檢處已於本周一（10月13日）至公司進行勞動檢查，經檢視，公司在飛行時數、休時及差假申請等事項上，皆符合相關規定。長榮航將持續積極配合主管機關的後續調查。

長榮航空針對孫姓空服員往生召開記者會說明。記者黃淑惠／攝影
長榮航空針對孫姓空服員往生召開記者會說明。記者黃淑惠／攝影

長榮航空 空服員

相關新聞

空服員之死 長榮航空總經理率高層鞠躬道歉

長榮航空的空服員抱病上班，返台後不治，引起譁然，長榮航空今天下午2時30分，將在台北長榮航空大樓召開記者會，首度向社會大...

長榮空服員抱病出勤離世 長榮航空下午2點30分召開記者會說明

長榮航空（2618）對於同仁的離世深表哀悼與不捨，針對此事件也啟動相關的調查盡速釐清相關情形，將於17日下午2點30分於...

長榮空服員抱病值勤離世 桃產總獻白玫瑰籲政府重視修法

長榮空服員日前因抱病值勤，返台後離世，桃園市產業總工會、民進黨桃園市議員黃瓊慧和部分長榮員工今天下午前往位於南崁的長榮航...

長榮空服員猝逝…目前最重可罰150萬 是否加重裁罰政院這樣說

長榮空服員抱病執勤，返台後不幸離世，各界關注是否對長榮航空加重裁罰，勞動部指出，已啟動調查釐清事件全貌與責任歸屬；至於加...

長榮空服員抱病離世 勞動部「深入調查釐清個案」違法最重處150萬

長榮空服員抱病上班返台離世，外界關注是否對長榮航空加重裁罰，勞動部今天說，正深入調查釐清個案，至於加重裁罰，地方政府本來...

