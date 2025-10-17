長榮航空總經理孫嘉明向空服員家屬致歉 啟動調查釐清真相還公道

長榮航空（2618）總經理孫嘉明帶領主管向空服員孫小姊家屬表達最深歉意。

孫嘉明表示，內部已啟動最嚴謹調查的程序，訪談每一位相關人員釐清事件，希望能夠完整了解事件，還當事人孫小姐一個公道，因相關人員有些還在工作當中，調查還在進行。

長榮航已積極檢討，最終的目的只有一個，要讓所有在天上飛的以及在地上認真工作的長榮人都能有一個健康有善的工作環境。

長榮航將以最誠懇的態度面對檢討，落實調整改變，要讓這樣的遺憾，不再重演。

孫嘉明強調：「這次的事件，對我們是個極其沉痛的提醒。我們承諾，將以更高的標準，來打造一個讓所有同仁都能更安心、更健康的工作環境。」

記者會上，孫嘉明表示以一位失去優秀同事的長官及夥伴的身份，表達對孫小姐離去的遺憾及不捨，他語帶悲傷地表示：「我們很多同仁，至今仍無法相信，那位總是帶著溫暖笑容、在工作上盡心盡力的夥伴，就這樣離開了。她的離開，是我們心中永遠的痛。」