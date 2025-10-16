快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮空服員抱病值勤離世 桃產總獻白玫瑰籲政府重視修法

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
長榮空服員日前因抱病值勤，返台後離世，桃園市產業總工會今天下午前往位於南崁的長榮航空公司門口，為該空服員獻白玫瑰哀悼。記者朱冠諭／攝影
長榮空服員日前因抱病值勤，返台後離世，桃園市產業總工會今天下午前往位於南崁的長榮航空公司門口，為該空服員獻白玫瑰哀悼。記者朱冠諭／攝影

長榮空服員日前因抱病值勤，返台後離世，桃園市產業總工會、民進黨桃園市議員黃瓊慧和部分長榮員工今天下午前往位於南崁的長榮航空公司門口，為該空服員獻白玫瑰哀悼。桃產總也呼籲長榮航空停止威權、檢討員工的請假制度。

桃產總理事長施淑華表示，今天主要訴求是希望政府重視資安法修法的制度問題。她強調，勞工請假權益必須明確保障，不應讓勞工在請假時受到限縮，或透過懲罰方式損害勞工應有權益，未來職安法修法中，針對請假、病假都不應有不法對待，身心假部分也不能受到影響。

施淑華說，職場霸凌相關條文的法制與機制修章，必須能保障勞工在職場不受壓迫，才能達到修法效果。她不希望再發生像空服員這樣的憾事，認為這是台灣嚴重的勞權問題。針對長榮公司對空服員請假的懲罰，包括不能排班、影響考核與獎金等，她認為公司請假規定應明確建立友善工作環境，避免再有空服員遭遇類似憾事。

黃瓊慧表示，長榮公司沒有與基層直接溝通對話，連基層空服員、地勤在大廳設置的悼念小地方，公司原本都想撤走，導致許多基層空服員心聲無法傳達。她統計發現，網路上已有超過2000人自行發文，說明在長榮擔任空服員、地勤期間，遭受公司制度壓榨及調班懲罰。

黃瓊慧說，從這次事件看來，自上次長榮抗爭至今，勞權完全沒有進步與改變，呼籲長榮高層正視基層員工過勞問題，實際回應基層訴求，無論是空服員或航勤，這些為長榮帶來榮耀的基層員工，希望公司能重視他們的心聲，開啟實質對話。

南崁多加教會牧師陳曉煒則說，歷經2019年的長榮航空空服員罷工，原以為已讓長榮航空的高牆倒下，但這次事件發現想像破滅，長榮航空用複雜的制度讓空服員不敢請假，因此希望透過白玫瑰哀悼，表達遺憾和立場，希望長榮航空不要把聲譽建立在空服員的血汗上。

長榮空服員日前因抱病值勤，返台後離世，桃園市產業總工會今天下午前往位於南崁的長榮航空公司門口，為該空服員獻白玫瑰哀悼。記者朱冠諭／攝影
長榮空服員日前因抱病值勤，返台後離世，桃園市產業總工會今天下午前往位於南崁的長榮航空公司門口，為該空服員獻白玫瑰哀悼。記者朱冠諭／攝影

長榮航空 空服員 黃瓊慧

延伸閱讀

長榮空服員猝逝…目前最重可罰150萬 是否加重裁罰政院這樣說

長榮空服員抱病離世 勞動部「深入調查釐清個案」違法最重處150萬

空服員過世還被追討請假證明 長榮晚間道歉了

長榮病逝空姐被要生前請假證明 家屬回貼死亡證明

相關新聞

長榮空服員猝逝…目前最重可罰150萬 是否加重裁罰政院這樣說

長榮空服員抱病執勤，返台後不幸離世，各界關注是否對長榮航空加重裁罰，勞動部指出，已啟動調查釐清事件全貌與責任歸屬；至於加...

長榮空服員抱病離世 勞動部「深入調查釐清個案」違法最重處150萬

長榮空服員抱病上班返台離世，外界關注是否對長榮航空加重裁罰，勞動部今天說，正深入調查釐清個案，至於加重裁罰，地方政府本來...

長榮空服員抱病值勤離世 桃產總獻白玫瑰籲政府重視修法

長榮空服員日前因抱病值勤，返台後離世，桃園市產業總工會、民進黨桃園市議員黃瓊慧和部分長榮員工今天下午前往位於南崁的長榮航...

空服員過世還被追討請假證明 長榮晚間道歉了

長榮航空孫姓空服員日前抱病執勤返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題，15日晚間瘋傳長榮航空竟在該空服員離世後，還要求...

哪些行業有全勤獎金？圖解什麼假不能扣全勤、近年開罰件數

1名長榮空服員抱病執勤，返國後不治，多名立委昨質詢指出，長榮長年存在超時加班、未給假等問題。勞動部長洪申翰表示，勞工請病假被沒收全勤獎金不合理，將制度性保障勞工權益。

勞長：病假不該扣全勤 將制度性保障勞工權益

一名長榮空服員抱病執勤，返國後住院不治，多名立委昨質詢指出，長榮長年存在超時加班、未給假等問題，光今年已挨罰近三百萬元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。