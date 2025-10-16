長榮空服員抱病值勤離世 桃產總獻白玫瑰籲政府重視修法

長榮空服員日前因抱病值勤，返台後離世，桃園市產業總工會、民進黨桃園市議員黃瓊慧和部分長榮員工今天下午前往位於南崁的長榮航空公司門口，為該空服員獻白玫瑰哀悼。桃產總也呼籲長榮航空停止威權、檢討員工的請假制度。

桃產總理事長施淑華表示，今天主要訴求是希望政府重視資安法修法的制度問題。她強調，勞工請假權益必須明確保障，不應讓勞工在請假時受到限縮，或透過懲罰方式損害勞工應有權益，未來職安法修法中，針對請假、病假都不應有不法對待，身心假部分也不能受到影響。

施淑華說，職場霸凌相關條文的法制與機制修章，必須能保障勞工在職場不受壓迫，才能達到修法效果。她不希望再發生像空服員這樣的憾事，認為這是台灣嚴重的勞權問題。針對長榮公司對空服員請假的懲罰，包括不能排班、影響考核與獎金等，她認為公司請假規定應明確建立友善工作環境，避免再有空服員遭遇類似憾事。

黃瓊慧表示，長榮公司沒有與基層直接溝通對話，連基層空服員、地勤在大廳設置的悼念小地方，公司原本都想撤走，導致許多基層空服員心聲無法傳達。她統計發現，網路上已有超過2000人自行發文，說明在長榮擔任空服員、地勤期間，遭受公司制度壓榨及調班懲罰。

黃瓊慧說，從這次事件看來，自上次長榮抗爭至今，勞權完全沒有進步與改變，呼籲長榮高層正視基層員工過勞問題，實際回應基層訴求，無論是空服員或航勤，這些為長榮帶來榮耀的基層員工，希望公司能重視他們的心聲，開啟實質對話。