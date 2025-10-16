長榮空服員猝逝…目前最重可罰150萬 是否加重裁罰政院這樣說

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
長榮空服員抱病執勤，返台後不幸離世。聯合報系資料照
長榮空服員抱病執勤，返台後不幸離世。聯合報系資料照

長榮空服員抱病執勤，返台後不幸離世，各界關注是否對長榮航空加重裁罰，勞動部指出，已啟動調查釐清事件全貌與責任歸屬；至於加重裁罰，依現行勞基法規定，地方政府可依事業單位規模、違法情節加重處罰，最高可達150萬元，且類似長榮這樣的上市櫃公司若違反工時相關規範，也會加重裁罰。

行政院發言人李慧芝今天指出，對於不幸事件表示誠摯哀悼，至於個案是否加重裁罰，勞動部將與地方政府研商；勞動部勞動條件就業平等司長黃琦雅補充說明，勞動部正深入釐清個案。

針對裁罰金額，黃琦雅說，現行「勞基法」對於違法事業單位，地方主管機關就可以依照事業單位人數、規模、違法情節加重處罰，最高可以處罰到150萬元，

她提到，勞動部也有做裁罰基準的共通性原則，並跟地方政府達成共識，類似長榮這樣的上市櫃公司，如果違反工時相關規範，也可加重裁罰，後續勞動部會積極邀請地方政府，共同針對裁罰的實務性做法檢討、改善。

黃琦雅提到，勞工身體不舒服、生病還得硬撐上班，這樣的文化絕對不健康，不應該被正面鼓勵，甚至存在於企業文化裡面，勞動部未來會有具體做法。

行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

