聽新聞
0:00 / 0:00
長榮空服員抱病離世 勞動部「深入調查釐清個案」違法最重處150萬
長榮空服員抱病上班返台離世，外界關注是否對長榮航空加重裁罰，勞動部今天說，正深入調查釐清個案，至於加重裁罰，地方政府本來就能依據事業單位規模、違法情節加重處罰最高新台幣150萬元，且類似長榮這樣的上市櫃公司若違反工時相關規範，也會加重裁罰。
長榮航空一名空服員日前抱病服勤，返台後離世，長榮航空表示會盡速釐清事件。桃園市勞動檢查處近日前往勞檢後，確認工時、輪班間隔符合勞動基準法規定，長榮航空沒有拒絕空服員請假，但某部分假別會影響個人考績。
外界關注此案是否會有加重裁罰的可能，行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時表示，對此不幸事件表示誠摯哀悼，至於個案是否加重裁罰，勞動部將與地方政府研商；勞動部勞動條件就業平等司長黃琦雅在記者會補充表示，勞動部正深入調查釐清個案。
對於裁罰金額部分，黃琦雅說，現在「勞基法」對於違法事業單位，地方主管機關就可以依照事業單位人數、規模、違法情節加重處罰，最高可以處罰到150萬元。
她提到，勞動部也有做裁罰基準的共通性原則，並與地方政府達成共識，類似長榮這樣的上市櫃公司如果違反工時相關規範，也可加重裁罰，後續勞動部會積極邀請地方政府，共同針對裁罰的實務性做法檢討、改善。
黃琦雅也表示，勞工身體不舒服、生病，還被要求硬撐著上班的這種情形，不應該被正面鼓勵甚至存在於企業文化裡面，勞動部未來會有一些具體做法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言