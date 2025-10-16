快訊

長榮空服員抱病離世 勞動部「深入調查釐清個案」違法最重處150萬

中央社／ 台北16日電
長榮空服員抱病上班返台離世，外界關注是否對長榮航空加重裁罰。聯合報系資料照
長榮空服員抱病上班返台離世，外界關注是否對長榮航空加重裁罰，勞動部今天說，正深入調查釐清個案，至於加重裁罰，地方政府本來就能依據事業單位規模、違法情節加重處罰最高新台幣150萬元，且類似長榮這樣的上市櫃公司若違反工時相關規範，也會加重裁罰。

長榮航空一名空服員日前抱病服勤，返台後離世，長榮航空表示會盡速釐清事件。桃園市勞動檢查處近日前往勞檢後，確認工時、輪班間隔符合勞動基準法規定，長榮航空沒有拒絕空服員請假，但某部分假別會影響個人考績。

外界關注此案是否會有加重裁罰的可能，行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時表示，對此不幸事件表示誠摯哀悼，至於個案是否加重裁罰，勞動部將與地方政府研商；勞動部勞動條件就業平等司長黃琦雅在記者會補充表示，勞動部正深入調查釐清個案。

對於裁罰金額部分，黃琦雅說，現在「勞基法」對於違法事業單位，地方主管機關就可以依照事業單位人數、規模、違法情節加重處罰，最高可以處罰到150萬元。

她提到，勞動部也有做裁罰基準的共通性原則，並與地方政府達成共識，類似長榮這樣的上市櫃公司如果違反工時相關規範，也可加重裁罰，後續勞動部會積極邀請地方政府，共同針對裁罰的實務性做法檢討、改善。

黃琦雅也表示，勞工身體不舒服、生病，還被要求硬撐著上班的這種情形，不應該被正面鼓勵甚至存在於企業文化裡面，勞動部未來會有一些具體做法。

