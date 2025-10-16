政院哀悼長榮空服員不幸事件 促勞動部研議加重裁罰並檢討企業文化

針對近期長榮航空（2618）空勤機組員不幸事件，行政院發言人李慧芝15日表示深切哀悼，並強調此為一起令人遺憾的個案，政府高度重視勞工職場健康與安全。對於外界關切是否加重裁罰，她指出，勞動部將與地方主管機關研商，並就裁罰標準與企業責任檢討具體作法。

近日長榮航空1名空服員抱病服勤，返台後離世，對此事件，李慧芝表示，針對長榮航空的這個空勤機組員事件表示哀悼，這是一件非常不幸的事件，對於是否要加重裁罰，勞動部近期會跟地方政府做研商。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說明，勞動部已啟動深入調查，以釐清事件全貌與責任歸屬。並強調不應讓「員工身體不適仍被要求上班」的職場文化被默許或鼓勵，政府將以此案為契機，督促企業建立健康與安全並重的職場環境。

黃琦雅進一步指出，依現行《勞動基準法》規定，地方主管機關可依事業單位規模與違法情節加重處罰，最高罰鍰可達150萬元。另針對上市櫃公司等大型企業，勞動部已訂定共通性裁罰原則，若違反相關勞動法令，將可依企業層級與社會影響程度予以加重處分。後續將與地方政府共同檢討裁罰實務與監督機制，確保法規落實執行

黃琦雅表示，針對長榮案，除依法查處外，也將同步進行輔導與協助。企業若在工時管理上面臨實務困難，勞動部將提供必要協助。

此外，針對外界質疑長榮工會長期反映過勞問題，黃琦雅坦言，長榮過去確曾歷經罷工事件，事後也與工會建立定期對話機制，部分勞動條件已有改善，但進度仍需加快。將支持工會與公司持續協商，從制度面根本解決問題，「企業若能優於法令，更能提升勞資關係的穩定」。

至於桃園市政府初步勞檢結果顯示長榮暫無違法，黃琦雅強調，目前調查仍在進行中，尚未定案。由於當時執勤班組部分成員仍在海外，公司內部請假制度與實際執勤情況仍待進一步訪談與比對。

黃琦雅重申，即便制度未違法，「若讓生病員工仍得硬撐上班，這樣的文化絕對不健康」。勞動部長洪申翰已指示，將與民航局共同研議具體改善方案，從企業內部管理與人員調度制度面著手，並要求業者檢視請假與健康管理流程。

至於具體措施何時提出？黃琦雅回應，將「盡快完成研議、提出可行方案」，並同步邀集桃園市政府及航空業代表共同檢討。「我們會多管齊下，不只開罰，也要輔導企業建立安全與健康的工作文化。」