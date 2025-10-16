快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

政院哀悼長榮空服員不幸事件 促勞動部研議加重裁罰並檢討企業文化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對近期長榮航空（2618）空勤機組員不幸事件，行政院發言人李慧芝15日表示深切哀悼，並強調此為一起令人遺憾的個案，政府高度重視勞工職場健康與安全。對於外界關切是否加重裁罰，她指出，勞動部將與地方主管機關研商，並就裁罰標準與企業責任檢討具體作法。

近日長榮航空1名空服員抱病服勤，返台後離世，對此事件，李慧芝表示，針對長榮航空的這個空勤機組員事件表示哀悼，這是一件非常不幸的事件，對於是否要加重裁罰，勞動部近期會跟地方政府做研商。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說明，勞動部已啟動深入調查，以釐清事件全貌與責任歸屬。並強調不應讓「員工身體不適仍被要求上班」的職場文化被默許或鼓勵，政府將以此案為契機，督促企業建立健康與安全並重的職場環境。

黃琦雅進一步指出，依現行《勞動基準法》規定，地方主管機關可依事業單位規模與違法情節加重處罰，最高罰鍰可達150萬元。另針對上市櫃公司等大型企業，勞動部已訂定共通性裁罰原則，若違反相關勞動法令，將可依企業層級與社會影響程度予以加重處分。後續將與地方政府共同檢討裁罰實務與監督機制，確保法規落實執行

黃琦雅表示，針對長榮案，除依法查處外，也將同步進行輔導與協助。企業若在工時管理上面臨實務困難，勞動部將提供必要協助。

此外，針對外界質疑長榮工會長期反映過勞問題，黃琦雅坦言，長榮過去確曾歷經罷工事件，事後也與工會建立定期對話機制，部分勞動條件已有改善，但進度仍需加快。將支持工會與公司持續協商，從制度面根本解決問題，「企業若能優於法令，更能提升勞資關係的穩定」。

至於桃園市政府初步勞檢結果顯示長榮暫無違法，黃琦雅強調，目前調查仍在進行中，尚未定案。由於當時執勤班組部分成員仍在海外，公司內部請假制度與實際執勤情況仍待進一步訪談與比對。

黃琦雅重申，即便制度未違法，「若讓生病員工仍得硬撐上班，這樣的文化絕對不健康」。勞動部長洪申翰已指示，將與民航局共同研議具體改善方案，從企業內部管理與人員調度制度面著手，並要求業者檢視請假與健康管理流程。

至於具體措施何時提出？黃琦雅回應，將「盡快完成研議、提出可行方案」，並同步邀集桃園市政府及航空業代表共同檢討。「我們會多管齊下，不只開罰，也要輔導企業建立安全與健康的工作文化。」

長榮航空 空服員

延伸閱讀

院版財劃法何時出爐？政院：持續彙整意見、待時機成熟對外說明

中選會委員、公視董監事提名延宕 政院：積極徵詢適合人選

行政院證實：輝達10月7日提設點需求 全力協助總部落腳台灣

藍白嗆退回總預算案 政院：願赴立院朝野協商溝通

相關新聞

罰不怕？立委批長榮把法規當「塑膠」 洪申翰：罰鍰太低

一名長榮空服員抱病執勤，返國後住院不治。除揭露長榮航空對於請假規則的苛刻，多名立委今質詢時也指，長榮航空長年存在超時加班...

長榮空服員抱病離世 勞動部「深入調查釐清個案」違法最重處150萬

長榮空服員抱病上班返台離世，外界關注是否對長榮航空加重裁罰，勞動部今天說，正深入調查釐清個案，至於加重裁罰，地方政府本來...

空服員過世還被追討請假證明 長榮晚間道歉了

長榮航空孫姓空服員日前抱病執勤返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題，15日晚間瘋傳長榮航空竟在該空服員離世後，還要求...

哪些行業有全勤獎金？圖解什麼假不能扣全勤、近年開罰件數

1名長榮空服員抱病執勤，返國後不治，多名立委昨質詢指出，長榮長年存在超時加班、未給假等問題。勞動部長洪申翰表示，勞工請病假被沒收全勤獎金不合理，將制度性保障勞工權益。

勞長：病假不該扣全勤 將制度性保障勞工權益

一名長榮空服員抱病執勤，返國後住院不治，多名立委昨質詢指出，長榮長年存在超時加班、未給假等問題，光今年已挨罰近三百萬元，...

觀察站／保障勞工病假權 小心成雙面刃

法律未強制雇主必須發放全勤獎金，企業給不給這筆錢，雇主說了算。勞動部欲以制度性保障勞工病假權，不讓全勤獎金、不利對待養成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。