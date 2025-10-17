什麼是史迪爾氏症？熱門關鍵字揭曉空服員事件

一名長榮航空空服員近日在執勤米蘭航班返台後因病離世，消息一出引發社會高度關注。由於外界傳出她疑似罹患史迪爾氏症，這個罕見疾病也意外成為網路熱搜焦點。事件不僅牽動大眾對疾病的好奇，也引發對職場健康風險與應變機制的討論。究竟史迪爾氏症是什麼？長期跨國工作者的健康壓力在哪裡？若機上突發身體狀況，又該如何即時應對？

空服員執勤後病逝 事件引發社會關注

一名長榮航空空服員近日在執勤米蘭航班期間出現身體不適，返台後不久送醫急救，仍於10月10日不幸離世。事件於10月12日被爆料後引起社會高度關注。

事件引發同業關注，不少空服員透過社群、網路發聲，對當班處理流程及下機時的協助情形提出疑問，認為相關應變與通報機制有檢討必要，特別是當班是否及時啟動醫療協助與後送程序。勞動部對此表示，若調查結果確認航空公司在管理或程序上確有疏失，將依法開罰，並要求提出改善計畫，以防止類似情況再次發生。

目前外界傳出該名空服員疑似罹患史迪爾氏症，這是一種罕見的自體免疫疾病，但醫療細節尚未獲官方證實，實際死因仍有待釐清。

冷門的罕病為何突然登上熱搜？熱門關鍵字揭曉

事件傳出後，「史迪爾氏症」一詞迅速衝上Google Trends熱搜榜。根據10月14日當天的熱搜關鍵字排行榜，該詞搜尋量突破5萬次，成為當日亮眼熱搜之一。許多民眾第一次接觸這個名詞，紛紛上網查詢，相關討論也在各大社群平台快速延燒。

這也讓原本冷門的罕病議題，在短時間內被更多人認識與討論。根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，近二日（2025/10/12～10/14）「史迪爾氏症」相關的網路討論熱度明顯升溫。從熱門關鍵字中來看，「自體免疫疾病」、「發炎性疾病」等字眼被高度提及，顯示多數網友在搜尋與討論時，最關心的仍是疾病的性質與成因。

同時，「喉嚨痛」、「症狀」、「高燒」、「關節炎」等詞彙也大量出現，反映民眾特別注意該疾病的臨床表現與警訊。而「淋巴腫大」、「肝脾腫大」等則進一步呈現對病程發展與身體變化的焦慮與好奇。

另一方面，「空服員」、「執勤」、「航班」等與事件背景相關的關鍵字亦同步升溫，凸顯社會輿論並非只聚焦疾病本身，也關注這起空服員病逝事件的處理過程與應變機制。

什麼是史迪爾氏症？高燒與皮疹是典型症狀

根據亞東紀念醫院過敏免疫風濕科資料，史迪爾氏症是一種原因不明的發炎性免疫疾病。好發於15～25歲與36～46歲兩個年齡層，男女比例相近。

典型症狀包括：

高燒（超過39度，常持續一週以上） 喉嚨痛、關節痠痛 淋巴節或肝脾腫大 特徵性皮疹（隨發燒出現，呈鮭魚色）

由於這些症狀與感冒或一般感染相似，患者對抗生素反應不佳，容易被誤判或延誤就醫，造成病情惡化。

史迪爾氏症診斷需排除其他疾病 治療講究時效

史迪爾氏症沒有單一檢驗方式，亞東紀念醫院過敏免疫風濕科說明，會根據臨床症狀、實驗室數據與病程綜合判斷。

診斷主要條件包括高燒、關節痛、皮疹與白血球升高；次要條件則有喉嚨痛、肝脾腫大、淋巴節增生、肝功能異常等。血清鐵蛋白（Ferritin）升高是常見實驗室特徵，但醫師在確診前必須排除感染、惡性腫瘤或其他風濕病。

若不治療，患者可能出現免疫風暴與多重併發症。治療方式以非類固醇消炎藥、類固醇及免疫調節劑為主，必須謹慎追蹤，並避免自行停藥。

為什麼空服員風險比較高？醫師曝跨國工作隱藏變數

對於這起事件，台北市立聯合醫院中興院區一般內科醫師姜冠宇指出，長期跨國境移動的工作者，例如空服員或船員，天生就面臨較高健康風險，不僅可能暴露於傳染病，也可能在發生罕病或急重症時，因醫療資源受限而延誤治療。

他也提醒，這類事件在醫療認定上並不容易歸類成職災。除了心血管等疾病有明確規範外，像罕病、感染、自體免疫反應等狀況，往往牽涉多重因素，需個案審查，顯示醫療歸因的複雜性。

姜冠宇說明，許多疾病在早期症狀階段，無論是感染性或自體免疫反應，都可能與一般疾病非常相似，第一線醫療人員未必能立即辨識。特別是在飛機、船舶等環境中，病情可能在短時間內急轉直下，就算送醫及時，也不一定能完全掌控病情變化。

此外，他也提到，除了 史迪爾氏症 這類罕病外，抗藥性感染更是全球性隱憂。一旦發展為敗血症或敗血性休克，病情可能瞬間惡化，時間成為唯一關鍵變數。

機上生病該怎麼辦？醫師：別錯過第一時間啟用醫療資源

姜冠宇進一步指出，像MedLink（航空遠距醫療支援）這類系統，在長航程或海外工作場域中尤其重要。這不僅能協助呼叫地面醫療單位，也能讓專業醫師遠端給出處置建議，爭取黃金治療時間。

「很多人因為怕麻煩、不知道流程而不敢用，其實這就是在浪費時間。」他說，「從一開始身體出現不適，第一分鐘就該啟動，這點應該被納入安全宣導與標準作業流程。」

他也呼籲，航空業與其他跨國移動產業，應更積極建立「綠色通道（指緊急醫療時，讓患者能優先就醫、加速轉診的快速流程）」與國際轉診平台，讓工作者在突發狀況下能快速獲得醫療協助，而不必陷入等待與延誤的風險中。

熱搜背後：罕病不代表罕見風險

史迪爾氏症 這個名詞之所以衝上熱搜，背後反映的是大眾對罕病的陌生與恐懼，也凸顯對疾病早期識別的不足。

這起空服員事件，讓更多人第一次聽見這種罕見疾病，也提醒大家，健康變化有時來得很突然。對於長途飛行、跨國移動的工作或旅行族群，更了解身體狀況、熟悉醫療資源，可能就是關鍵的一步。

