空服員控訴病假「明碼標價」 工會訴求禁雇主因病假不利待遇

聯合報／ 記者胡瑞玲葉冠妤／台北報導

長榮空服員之死，爆出長榮排班、出缺勤制度爭議，空服員工會昨開記者會，提出禁止雇主因員工請病假而有不利待遇等三大訴求，盼立委修法保護員工請假的基本權益。文化大學法律系教授邱駿彥則擔憂，若請普通傷病假也不能扣全勤獎金，企業說不定乾脆取消全勤獎金制度或減少獎金額度。

桃園市空服員職業工會長榮航空企業工會昨立法院門口開記者會。現役空服員代表李亦涵指出，長榮航空約有四千名空服員，生病是明碼標價。平日生病扣一分；周末或連續假日生病扣二分；跨年、農曆新年生病扣三分；若請逾四天臨時特休，就會失去申請航班或休假的資格。若不幸生病住院或開刀，除考績直接被影響，年終也會被扣、福利機票不能用，還會召開人評會。

長榮航空企業工會監事會召集人李瀅提出三大訴求，包含現有法定病假天數卅天內，應有一定天數被保障，禁止雇主因為員工請病假而有不利待遇等；禁止雇主因為員工請特別休假、天災假而有不利待遇；不利待遇不應僅限於全勤獎金，主管機關應明定不利待遇的樣態，以免雇主無限擴張管理權限。桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱揚言，若長榮高層持續神隱，工會將在十月廿六日城市馬拉松現場抗議。

文化大學法律系教授邱駿彥說，就法律面而言，全勤獎金算工資，勞工如果沒上班，企業為何要給工資？這是兩難。他建議，不是不能透過制度性保障勞工請病假的權益，若要以法律明文規定請病假只能按比例扣全勤獎金，就必須同時規定企業一定要給全勤獎金，否則沒有太大意義。國外並沒有在法律規範到那麼細，畢竟國外工會相對健全，通常都是屬於勞資協商的範疇。

邱駿彥強調，勞工不敢請假，或依法請假卻遭受不利對待，這不只是長榮獨有的問題，只依賴勞動檢查改善是緣木求魚，因為勞檢人力不夠，且台灣中小企業占百分之九十七，不可能一一檢查到，只能透過不斷地宣導，讓所有勞工知悉這是法定權利，雇主不得拒絕，才能釜底抽薪。他同時認為，應針對資本額、規模大的大型企業加重處罰，畢竟大公司法遵能力較高，應當表率。

