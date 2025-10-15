聽新聞
工商界：全勤獎金非經常薪資 修改應勞資溝通

聯合報／ 記者林海／台北報導

勞動部長洪申翰昨提出病假扣全勤獎金不合理，將制度性保障勞工權益，但工商團體、人力銀行都認為，全勤獎金非經常性薪資，應該要有公平性，如果就這樣修改，將來恐衍生更多爭議。

商總理事長許舒博表示，全勤獎金與保障勞工無關，且全勤獎金並不是每家企業都有，制度更是不同，若全勤獎金與病假脫鉤，將會爭議不斷，例如病假次數，或是所有病假都不扣？是否又要擴大到事假？勞動部不能單方面修改制度，還是要勞資雙方溝通。

yes123求職網發言人楊宗斌則說，全勤獎金並非經常性薪資，應該要有公平性，勞工如果該上班的日子都有來，那就提供額外獎金，如果極端的一年請卅天病假，其他同事要分攤工作，這並不合理，因此全勤獎金與病假還是要有連結關係

楊宗斌指出，勞工還是有特休假的制度可以使用，甚至是生理假、照顧假等，某種程度上也可以在全勤的基礎上起到病假的作用。但他也認為，有些人雖然請假多，但是工作表現很好，全勤獎金不應該與考績畫上等號。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，以員工角度來說，當然希望病假不要扣全勤獎金，畢竟生病不是故意，在合理範圍內，員工可以安心養病，而在高傳染疾病，例如先前的新冠疫情期間，對公司來說也可以減少風險，並提高員工對公司的認同與忠誠度。

但若是不扣全勤獎金，也要權衡有人濫用，莊雨潔表示，現在就有公司設立「健康假」，一年之中一定天數的病假不影響全勤，這是一種折衷的做法。

若政府拍板病假不扣全勤，莊雨潔直言，很有可能企業乾脆取消全勤獎金，畢竟對資方來說，正常出勤是重要的勞雇關係條件，如此一來，企業的美意就失去意義，對員工來說也是損失，因此政府與企業應該談出一個好的做法。

長榮航空 空服員 病假 勞動部 薪資 關係

長榮病逝空姐被要生前請假證明 家屬回貼死亡證明

一名34歲的長榮空服員在9月25日執勤結束後，因身體不適就醫，卻沒想到病情急轉直下，16天後過世，本月14日早上舉行告別...

長榮空服員病逝震撼業界 作家揭體制鏽蝕：敬業被制度掏空

長榮航空一名空服員近期在執勤途中身體不適，返台後病逝，事件引發社會關注。作家白目姊姊誠實生活指南在社群撰文指出，這起悲劇反映出制度下長期累積的壓力文化，讓員工害怕求助、害怕出錯，最後連為生命爭取一通電話的勇氣都被磨光。

罰不怕？立委批長榮把法規當「塑膠」 洪申翰：罰鍰太低

一名長榮空服員抱病執勤，返國後住院不治。除揭露長榮航空對於請假規則的苛刻，多名立委今質詢時也指，長榮航空長年存在超時加班...

觀察站／保障勞工病假權 小心成雙面刃

法律未強制雇主必須發放全勤獎金，企業給不給這筆錢，雇主說了算。勞動部欲以制度性保障勞工病假權，不讓全勤獎金、不利對待養成...

工商界：全勤獎金非經常薪資 修改應勞資溝通

勞動部長洪申翰昨提出病假扣全勤獎金不合理，將制度性保障勞工權益，但工商團體、人力銀行都認為，全勤獎金非經常性薪資，應該要...

基層勞工請假難 很多行業心有戚戚焉

年僅卅四歲的長榮空服員抱病執勤不幸辭世，不少基層勞工心有戚戚焉。在餐飲業服務的黃先生透露，公司全勤獎金制度嚴苛，只要請病...

