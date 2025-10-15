工商界：全勤獎金非經常薪資 修改應勞資溝通

勞動部長洪申翰昨提出病假扣全勤獎金不合理，將制度性保障勞工權益，但工商團體、人力銀行都認為，全勤獎金非經常性薪資，應該要有公平性，如果就這樣修改，將來恐衍生更多爭議。

商總理事長許舒博表示，全勤獎金與保障勞工無關，且全勤獎金並不是每家企業都有，制度更是不同，若全勤獎金與病假脫鉤，將會爭議不斷，例如病假次數，或是所有病假都不扣？是否又要擴大到事假？勞動部不能單方面修改制度，還是要勞資雙方溝通。

yes123求職網發言人楊宗斌則說，全勤獎金並非經常性薪資，應該要有公平性，勞工如果該上班的日子都有來，那就提供額外獎金，如果極端的一年請卅天病假，其他同事要分攤工作，這並不合理，因此全勤獎金與病假還是要有連結關係。

楊宗斌指出，勞工還是有特休假的制度可以使用，甚至是生理假、照顧假等，某種程度上也可以在全勤的基礎上起到病假的作用。但他也認為，有些人雖然請假多，但是工作表現很好，全勤獎金不應該與考績畫上等號。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，以員工角度來說，當然希望病假不要扣全勤獎金，畢竟生病不是故意，在合理範圍內，員工可以安心養病，而在高傳染疾病，例如先前的新冠疫情期間，對公司來說也可以減少風險，並提高員工對公司的認同與忠誠度。

但若是不扣全勤獎金，也要權衡有人濫用，莊雨潔表示，現在就有公司設立「健康假」，一年之中一定天數的病假不影響全勤，這是一種折衷的做法。

若政府拍板病假不扣全勤，莊雨潔直言，很有可能企業乾脆取消全勤獎金，畢竟對資方來說，正常出勤是重要的勞雇關係條件，如此一來，企業的美意就失去意義，對員工來說也是損失，因此政府與企業應該談出一個好的做法。