勞長：病假不該扣全勤 將制度性保障勞工權益

一名長榮空服員抱病執勤，返國後住院不治，多名立委昨質詢指出，長榮長年存在超時加班、未給假等問題，光今年已挨罰近三百萬元，視勞動法規為「塑膠」。勞動部長洪申翰表示，若勞工請病假，就被沒收當月的全勤獎金，並不合理，也不該如此，勞動部將制度性保障勞工權益。

現行勞工請假規則，只有婚假、喪假、公傷病假及公假，還有因流產的普通傷病假，雇主不得扣發全勤獎金。換言之，勞工若請病假、事假，雇主是可以扣全勤獎金的。

業界認全勤獎金是恩惠

工商團體、人力銀行都認為，全勤獎金非經常性薪資，應該要有公平性，如果就這樣修改，將來恐衍生更多爭議。1111人力銀行發言人莊雨潔說，制度上來看，有些企業認為全勤獎金是恩惠型給與，鼓勵員工準時出勤、不要請假或是遲到早退以方便人力調度，並不是勞務報酬，員工只要正常出勤，就能獲得額外獎金。學者也擔心全勤獎金恐因此取消。

勞部認全勤獎金是工資

立院衛環委員會昨進行「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」專案報告。洪申翰會前受訪說，若雇主拒絕勞工請病假，可依事業單位規模、違反人數、情節加重罰鍰，最高可開罰一五○萬元，且根據勞動部函釋、法院判決，全勤獎金是工資的一部分，他認為請病假就被沒收當月的全勤獎金，「這其實不合理」，勞動部後續將研議制度性保障勞工權益。

至於是直接修正勞工請假規則，還是比照勞動部二○一五年函釋，勞工育嬰留職停薪前後，若未足月提供勞務，雇主仍應就勞工出勤比率給付全勤獎金？洪申翰僅說，各種路徑都在評估。

民航局要求長榮航檢討

交通部民用航空局長何淑萍表示，民航局除要求長榮航空檢討改進應變通報處理、ＳＯＰ等，有關勞工請假權益，將配合勞動部要求長榮做深刻檢討，並能透過勞資座談協商。針對各界質疑，在事件調查清楚前，長榮航空不作回應。

長榮航違規挨罰近300萬

此外，多名立委質詢時也指出，長榮航空長年存在超時加班、未給假等問題，光今年已挨罰近三百萬元，立委王育敏列出長榮近年違規紀錄，涵蓋違反勞基法、工會法、性別工作平等法，其中，育兒減少工時、留職停薪、請生理假、家庭照顧假遭不利對待處分遭罰，頻率之高，每次卻只罰兩萬元，跟營業額高達上百億對比起來，裁罰是否不痛不癢？

立委劉建國質疑，也不只有長榮，去年的違規慣犯如南山人壽遭罰八次、英業達七次，中華航空也挨罰七次，「空中飛的都有這些問題存在」。他要求勞動部應啟動勞基法修法，全面上修裁罰基準，尤其對大型企業該有嚇阻力。

洪申翰坦言，勞檢裁罰金額確實太低，若是連續、常態性違規，當然不該以這樣的金額開罰。他強調，除了將對長榮航空加強專案勞檢，也研議適度資訊揭露違法慣犯，達到一定的嚇阻效果。