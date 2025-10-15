聽新聞
基層勞工請假難 很多行業心有戚戚焉

聯合報／ 記者林宛諭王駿杰朱冠諭黑中亮／連線報導
人力銀行憂心，若政府拍板病假不扣全勤，企業可能乾脆取消全勤獎金。圖為美食街示意圖。記者黃仲明／攝影
人力銀行憂心，若政府拍板病假不扣全勤，企業可能乾脆取消全勤獎金。圖為美食街示意圖。記者黃仲明／攝影

年僅卅四歲的長榮空服員抱病執勤不幸辭世，不少基層勞工心有戚戚焉。在餐飲業服務的黃先生透露，公司全勤獎金制度嚴苛，只要請病假、遲到就取消獎金，只好硬撐上班；也有食品廠勞工面臨公司高壓管理，「沒人敢請假」，道盡勞工辛酸。

桃園一名在咖啡店工作的黃先生說，底薪約三萬兩千元，加上全勤獎金才可達三萬三到三萬五千元，幾千元獎金對員工相當重要，但全勤獎金條件相當嚴苛，須整月按班表出勤，只要遲到、請病假、事假或公傷假等，獎金就取消，「遲到一分鐘都不行」。

黃先生也提到，咖啡店每天只有兩位員工上班，只要一人請假就會開天窗，曾有同事感冒生病、非常不舒服仍堅持上班，就怕請假會讓另一位同事承擔所有工作，身陷雙重壓力。

陳先生在新竹地區百貨零售業擔任小主管，他說，通常全勤獎金只限周年慶、年中慶、母親節檔期，且依檔期業績按比例計算。若在大檔期請假，不僅影響團隊工作分配，長官也會來「關心」，因此即使得了流感很不舒服，仍會抱病上班。台中市一名郭姓女子從事飯店工作十多年，她說，旅遊業不景氣，不少國內飯店早就沒全勤獎金制度；她曾抱病、甚至吊完點滴去上班，和有沒有獎金沒關係，但「現在年輕同事大多重視休假，也沒很害怕請假」。

彰化一名食品廠的前員工說，老闆或管理階層經常不讓員工準時下班，快下班時才又要求做一大批貨的品管，做完才能回家，大家常做到晚上八、九時才能下班，「沒人敢走」，也常常沒算足加班費。他曾從早班做到凌晨一、二時，回家小睡一下，又接著早上七時上班，沒人敢請假，敢請假就叫你走人。

彰化縣府勞工處指出，縣府接到勞工投訴不給請假或職場霸凌、過勞等職場案件極少，一年頂多一、二件，勞工若認為有職場霸凌或「勞動條件沒合意」，均可向勞工處具名陳情，保障自身權益。

