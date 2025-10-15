觀察站／保障勞工病假權 小心成雙面刃

法律未強制雇主必須發放全勤獎金，企業給不給這筆錢，雇主說了算。勞動部欲以制度性保障勞工病假權，不讓全勤獎金、不利對待養成勞工抱病硬撐的職場慣習，但切記小心，別讓美意，成了傷害勞工的反作用力。

企業設置全勤獎金，多是為鼓勵勞工不遲到早退、或任意請假，但勞動法令從未明文強制雇主必須發放全勤獎金，因此不是每個勞工任職的公司都有該制度，獎金金額、計算方式、請假如何扣發，也全由勞資雙方自行議定，寫在勞動契約或工作規則。只是原為鼓勵員工，現在卻像是變相懲罰生病員工。

雖名為「獎金」，但勞動部多年前曾函釋，全勤獎金若以勞工出勤狀況發給，具有因工作獲得報酬的性質，就屬於工資範疇，所以勞長洪申翰昨天才會強調，全勤獎金屬於工資的一部分，若勞工請一、兩天病假，整個月全勤獎金就飛了，並不合理。

勞動部研議方向若是按比例扣發部分金額，乍看之下合情合理，但也可能形同雙面刃。正因為法律從未明定企業應發放全勤獎金，按比例發放的制度性保障上路後，企業主若為省去計算作業、人事成本等麻煩，索性廢了全勤獎金制度，反而讓勞動部的一樁美意，變成勞工工資減損的反作用力。

再者，關於請假扣發薪資、全勤獎金，不同假別規定不一，衍生諸多模糊空間，其他假別過去也有爭論，勞動部這次要以制度性保障病假權，稍嫌馬後砲。

除全勤獎金的制度性定位須更完備，空服員事件的結構性因素，實則出自企業的高壓統御文化，長榮並非單一個案，勞工不敢請病假，擔心全勤獎金被扣更不會是唯一理由。職場鬼故事大家聽得多，擺明了扣你考績、獎金，都還算真小人，更多的是表面准假，私下百般刁難的偽君子，儘管法條洋洋灑灑，當請假壓力山大，有假也不敢請。這才是台灣職場的病灶。