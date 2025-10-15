快訊

長榮空服員病逝震撼業界 作家揭體制鏽蝕：敬業被制度掏空

聯合新聞網／ 綜合報導
長榮航空空服員日前執勤後身體不適過世，引發各界議論，照片為長榮機組員。圖／聯合報系資料照
長榮航空空服員日前執勤後身體不適過世，引發各界議論，照片為長榮機組員。圖／聯合報系資料照

長榮航空一名空服員近期在執勤途中身體不適，返台後病逝，引發社會關注。作家「白目姊姊誠實生活指南」在社群撰文指出，這起悲劇反映出制度下長期累積的壓力文化，讓員工害怕求助、害怕出錯，最後連為生命爭取一通電話的勇氣都被磨光。

她提到，座艙長的聲明內容透露出深層的職場思維，將流程、報告與責任放在前線人員的安全之上。當同事身體出現警訊，現場反應集中在如何避免造成他人困擾，整個體制在潛移默化中讓「維持運作」成為比「挽救生命」更優先的任務。

白目姊姊指出，長榮的內部制度讓員工在請假、通報或尋求協助時充滿顧慮。病假與評分、獎金、排班緊密連動，讓許多人選擇撐到極限。她形容，這種文化外表看似井然有序，實際上卻消耗了同理與人性。

她認為，聲明內容中對制度與逝者的反思不足，語氣更傾向於自我辯解。當悲劇發生後焦點仍停留在個人感受與職場壓力，整個事件就顯得更加沉重。

她也強調，讓人痛心的不是責任歸屬，而是整個環境讓人習慣沉默。當所有人都學會隱忍、害怕打擾、害怕麻煩任何人，求救反而成為壓力。這樣的文化讓員工服從程序、遵守規範，也逐漸失去對生命的敏感。

文章發布後引起社群廣泛共鳴，許多網友留言表示，這種制度性的冷漠存在於各行各業。從航空、醫療到教育與服務業，人們被訓練成有紀律、懂協調，卻在無形中失去了表達、求助與關心的勇氣。

長榮航空 空服員

影／長榮空服員驟逝 工會陳情提3大訴求

空服員之死！長榮獲「母性模範」被質疑 桃市府：查無違法

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

長榮空服員之死引發爭議 座艙長與空服員對話曝光

長榮空姐告別式當日仍被「討請假證明」 家屬怒貼死亡證明反嗆

一名34歲的長榮空服員在9月25日執勤結束後，因身體不適就醫，卻沒想到病情急轉直下，16天後過世，本月14日早上舉行告別...

罰不怕？立委批長榮把法規當「塑膠」 洪申翰：罰鍰太低

一名長榮空服員抱病執勤，返國後住院不治。除揭露長榮航空對於請假規則的苛刻，多名立委今質詢時也指，長榮航空長年存在超時加班...

長榮空服員抱病上班猝逝…勞基法存雇主苛刻漏洞 立委籲保障請假權利

立法院衛環委員會15日邀請勞動部洪申翰部長、交通部民航局與衛福部等相關單位，進行職安法審查及航空業職場健康專報備詢。立委...

影／身體不適不敢請假 洪申翰：硬撐上班不該視為企業正面績效

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世。勞動部長洪申翰上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會就「長榮...

空服員之死！長榮獲「母性模範」被質疑 桃市府：查無違法

長榮航空孫姓空服員之死，引發各界議論。前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋臉書指長榮勞檢履見違法，去年仍獲桃園「母性健康守...

