長榮空服員病逝震撼業界 作家揭體制鏽蝕：敬業被制度掏空

長榮航空一名空服員近期在執勤途中身體不適，返台後病逝，引發社會關注。作家「白目姊姊誠實生活指南」在社群撰文指出，這起悲劇反映出制度下長期累積的壓力文化，讓員工害怕求助、害怕出錯，最後連為生命爭取一通電話的勇氣都被磨光。

她提到，座艙長的聲明內容透露出深層的職場思維，將流程、報告與責任放在前線人員的安全之上。當同事身體出現警訊，現場反應集中在如何避免造成他人困擾，整個體制在潛移默化中讓「維持運作」成為比「挽救生命」更優先的任務。

白目姊姊指出，長榮的內部制度讓員工在請假、通報或尋求協助時充滿顧慮。病假與評分、獎金、排班緊密連動，讓許多人選擇撐到極限。她形容，這種文化外表看似井然有序，實際上卻消耗了同理與人性。

她認為，聲明內容中對制度與逝者的反思不足，語氣更傾向於自我辯解。當悲劇發生後焦點仍停留在個人感受與職場壓力，整個事件就顯得更加沉重。

她也強調，讓人痛心的不是責任歸屬，而是整個環境讓人習慣沉默。當所有人都學會隱忍、害怕打擾、害怕麻煩任何人，求救反而成為壓力。這樣的文化讓員工服從程序、遵守規範，也逐漸失去對生命的敏感。

文章發布後引起社群廣泛共鳴，許多網友留言表示，這種制度性的冷漠存在於各行各業。從航空、醫療到教育與服務業，人們被訓練成有紀律、懂協調，卻在無形中失去了表達、求助與關心的勇氣。