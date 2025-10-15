立委轟長榮航空劣跡斑斑「2年逾15件勞權違規」 勞動部允提檢討報告

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委王育敏曝長榮航空2年逾15件勞權違規。聯合報系資料照
長榮空服員疑因病值勤過勞猝逝，立法院衛環委員會15日召開「長榮空勤人員因病延誤就醫」專案報告。立委王育敏質詢時表示，長榮航空（2618）過去違反勞權事例劣跡斑斑，近兩年內至少有15件違反勞工權益的違規事項，呼籲勞動部對其勞檢落實、罰款過輕、法規完善面應該要審慎檢討。

王育敏指出，長榮近兩年即涉及「不當影響工會活動」、「延長工時超過法定限制」、「生理假及育嬰留職停薪遭不利處分」等至少15件違規，每次罰款都僅在萬元上下。勞動部作為主管機關，應該檢討如何發揮嚇阻力。

王育敏舉例，長榮15件違規中，有7件違反《性別平等工作法》案件，顯示職場性別友善制度仍有嚴重缺口。她呼籲，性平法應比照勞基法修法，依企業規模、違規人數及情節加重罰則，讓主管機關能依法行政、保障勞工基本權益。

另外，針對近期網路瘋傳航空公司以「明碼標價」方式懲罰請病假的員工，王育敏指出，這種制度形同「以病懲勞」，嚴重違反人性與勞動尊嚴。據爆料內容，員工若在假日或年節期間請病假，將被扣分，影響考績、年終及福利機票使用權，甚至被列入人事考核觀察名單。

勞動部長洪申翰表示，病假制度屬勞動保障的核心項目，勞動部初步研議，請病假不應導致全勤獎金被沒收，其他衍生不利處分的做法也將全面檢視，預計兩個月內提出具體檢討報告與改善方案。

王育敏強調，勞工生病請假是基本人權，不應被懲罰或汙名化。她呼籲勞動部正視長榮航空的勞動管理問題，全面檢討勞檢制度、加重罰則，確保企業落實職場安全與健康保障。

立委王育敏曝長榮航空兩年逾15件勞權違規。圖／王育敏國會辦公室提供
長榮航空 空服員 王育敏 勞動部 勞檢 洪申翰

