長榮空服員抱病上班猝逝…勞基法存雇主苛刻漏洞 立委籲保障請假權利

立法院衛環委員會15日邀請勞動部洪申翰部長、交通部民航局與衛福部等相關單位，進行職安法審查及航空業職場健康專報備詢。立委王正旭針對勞工請假權益的制度性保障，特別是禁止不利益待遇的強度和範圍，還有航空醫療配套的改善，提出討論。

王正旭表示，針對這次長榮空服員不幸的事件，大家都為年輕生命的逝去感到不捨。但是在制度上，首先要處理的，就是勞工請假權益如何更強化保障，特別是生病要請病假時，如何避免被公司不利益對待的問題。

王正旭指出，依照目前個別勞工請假的相關規定，保障最強的應該算性別平等工作法中規定的生理假、產假和育嬰留停等假別，因為除了明文要求雇主不得拒絕外，也同時明文規範雇主不得視為缺勤，不得扣全勤獎金，不得有影響考績等不利益待遇。

王正旭提到，如果是勞基法和勞工請假規則中的婚喪假、公傷病假和公假，保障就比較沒那麼強，只有規定雇主不得扣發全勤獎金。如果是病假，除了明文規定一年30天的普通傷病假可以只給半薪外，更是沒有任何禁止雇主不利益待遇的相關規定。

王正旭說，也因此，當雇主透過公司規定，在請病假上附加非常多全勤、考績、獎金、升遷、選班排班、甚至綁上各種員工福利時，的確就在制度上造成員工會因為公司制度和經濟考量，自我規訓硬撐不請病假的問題。

王正旭建議，參照公務人員所增設的3天「身心照護假」，併入公務人員事假，無須檢附證明，機關不得拒絕，且明定不得有不利的處分或對待。他請勞動部研議讓勞工可以比照公務人員有「身心調適假」，以在制度上更加照顧勞工的身心健康。

王正旭說，若要真的讓勞工有更健全的工作生活平衡，除了病假或身心調適假外，可能要同時針對勞工整體休假的保障規範、強度和範圍進行全盤考量。包括說特休或國定假日等，是否明文禁止不利益待遇的，強制雇主不得拒絕的假要設什麼條件等，請勞動部在一個月內提出研議結果。

針對勞工請病假禁止不利益待遇，以及勞工相關假別保障強度的問題，勞動部長洪申翰表示，如果雇主禁止勞工請病假，那一定是違法，最高可罰到150萬。請病假就扣全部的全勤獎金，考量到目前不管行政端還是司法判決，都將全勤獎金視為勞工工資的一部分，也研議透過制度保障勞工。

洪申翰說，至於其他不利益對待的部分，因為病假本身就有不同類型，而雇主的不利益對待方式更是多樣，因此目前勞動部依據一個原則，就是不要讓企業制度性鼓勵勞工抱病出勤的方向來進行全盤檢討。

另外，包括特休或國定假日調整是否也要強化禁止不利益對待的部分，勞動部也會整體評估，同時會呼籲長榮公司應該要好好跟工會協商，面對基層機組同仁的需求與心聲。

王正旭表示，希望勞動部增加對於勞工使用「病假」狀態的調查，因為在查詢相關資料的過程中，發現目前針對勞工使用的各種假別中，特休、生理假、產假、育嬰留停、家庭照顧假等，都有相應的統計或調查，但病假就是沒有。洪申翰也答應，未來會將病假納入調查範圍。