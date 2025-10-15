影／身體不適不敢請假 洪申翰：硬撐上班不該視為企業正面績效

長榮航空一名空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世。勞動部長洪申翰上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會就「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」進行專題報告並備質詢。

勞動部長洪申翰會前受訪表示，勞工請病假，雇主拒絕，可依事業單位的規模，違反的人數、情節，加重罰鍰，最高可罰到150萬。洪申翰強調從勞動部的函釋和法院的判決，全勤獎金是工資的一部分，如果勞工請病假，就被沒收整個月的全勤獎金是不合理的，後續將會依制度性要求，保障勞工的權益。

洪申翰呼籲企業雇主，勞工生病該請病假，卻硬撐著上班，不該被視為企業的正面績效，再從職場健康的角度，不該被制度性的鼓勵，勞工請病假的樣態很多，包含被認為不利對待的樣態也很多，需要做綜合的檢視、評估。