影／長榮空服員驟逝 工會陳情提3大訴求

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
長榮航空發生空服員執勤時身體不適，返台後緊急就醫治療仍不幸過世，讓外界高度關注。桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會上午到立法院前舉行記者會表達3大訴求，許多空服員同事手持玫瑰花到場聲援，忍不住紅了眼眶。記者曾吉松／攝影
長榮航空發生空服員執勤時身體不適，返台後緊急就醫治療仍不幸過世，讓外界高度關注。桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會上午到立法院前舉行記者會表達3大訴求，許多空服員同事手持玫瑰花到場聲援，忍不住紅了眼眶。

工會表達訴求包括，現有法定病假天數30天內，應有一定天數被保障，禁止雇主因為員工請病假而有不利待遇；申請特別休假和天災期間不出勤，也是員工基本權利，所有天數都應禁止雇主因為員工請特別休假、天災假而有不利待遇。

一名長榮空服員抱病執勤，返國後住院不治。除揭露長榮航空對於請假規則的苛刻，多名立委今質詢時也指，長榮航空長年存在超時加班...

長榮航空孫姓空服員之死，引發各界議論。前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋臉書指長榮勞檢履見違法，去年仍獲桃園「母性健康守...

長榮航空空服員抱病上班返台後過世，多名立委質疑，長榮航空是違反勞動法令大戶，但多筆僅開罰新台幣2萬元。勞動部長洪申翰說，...

長榮航空孫姓空服員日前抱病執勤返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。空服員工會今召開記者會，提出禁止雇主因員工請...

長榮航空一名34歲孫姓空服員日前在執勤結束後因身體不適就醫，沒想到病情急轉直下，16天後病逝。根據一份長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話，該名空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」。不過，前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）發文指出，根據目前資料顯示，該名空服員「不一定是史迪爾氏症」，呼籲外界勿過度解讀。

一名長榮空服員抱病執勤，返國後住院不治，突顯長榮航請假規定苛刻的問題。對此，勞動部長洪申翰今受訪說，若勞工請病假就會被沒...

