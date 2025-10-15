影／長榮空服員驟逝 工會陳情提3大訴求

長榮航空發生空服員執勤時身體不適，返台後緊急就醫治療仍不幸過世，讓外界高度關注。桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會上午到立法院前舉行記者會表達3大訴求，許多空服員同事手持玫瑰花到場聲援，忍不住紅了眼眶。

工會表達訴求包括，現有法定病假天數30天內，應有一定天數被保障，禁止雇主因為員工請病假而有不利待遇；申請特別休假和天災期間不出勤，也是員工基本權利，所有天數都應禁止雇主因為員工請特別休假、天災假而有不利待遇。 長榮航空發生空服員執勤時身體不適，返台後緊急就醫治療仍不幸過世，讓外界高度關注。桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會上午到立法院前舉行記者會表達3大訴求，許多空服員同事手持玫瑰花到場聲援，忍不住紅了眼眶。記者曾吉松／攝影