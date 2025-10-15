空服員之死！長榮獲「母性模範」被質疑 桃市府：查無違法
長榮航空孫姓空服員之死，引發各界議論。前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋臉書指長榮勞檢履見違法，去年仍獲桃園「母性健康守護聯盟模範事業單位」，質疑獎項公正性；桃園市勞檢處今回應，長榮在評選階段無違反性平法紀錄，是依據當時實際成效頒獎。
林佳瑋指出，性平案件是政府近幾年大力宣導政策，但長榮航空根本視之無物。諷刺的是，長榮航空2023年至今違反性平法被裁罰有7件，去年竟獲得桃市府頒發「母性健康守護聯盟模範事業單位」，這種裁罰數量應該是列重點輔導單位吧？
勞檢處表示，該獎項評選著重事業單位在母性健康保護措施、友善環境及福利制度等面向具體作為和實際成效，評選也有外部委員參加，而委員肯定該公司設有醫務中心、配合聘僱視障按摩師、員工餐廳設置孕婦優先座位及提供孕婦制服等措施，是合作模範表率。
勞檢處也說，為強化評選公平性與公信力，市府會再檢討評選辦法，增訂撤銷或廢止獎勵機制，確保獎項真實反映企業落實性別平權與母性保護成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言