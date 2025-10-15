空服員之死！長榮獲「母性模範」被質疑 桃市府：查無違法

長榮航空孫姓空服員之死，引發各界議論。前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋臉書指長榮勞檢履見違法，去年仍獲桃園「母性健康守護聯盟模範事業單位」，質疑獎項公正性；桃園市勞檢處今回應，長榮在評選階段無違反性平法紀錄，是依據當時實際成效頒獎。

林佳瑋指出，性平案件是政府近幾年大力宣導政策，但長榮航空根本視之無物。諷刺的是，長榮航空2023年至今違反性平法被裁罰有7件，去年竟獲得桃市府頒發「母性健康守護聯盟模範事業單位」，這種裁罰數量應該是列重點輔導單位吧？

勞檢處表示，該獎項評選著重事業單位在母性健康保護措施、友善環境及福利制度等面向具體作為和實際成效，評選也有外部委員參加，而委員肯定該公司設有醫務中心、配合聘僱視障按摩師、員工餐廳設置孕婦優先座位及提供孕婦制服等措施，是合作模範表率。

勞檢處也說，為強化評選公平性與公信力，市府會再檢討評選辦法，增訂撤銷或廢止獎勵機制，確保獎項真實反映企業落實性別平權與母性保護成果。