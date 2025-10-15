長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

長榮航空孫姓空服員日前抱病執勤返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。空服員工會今召開記者會，提出禁止雇主因員工請病假而有不利待遇等3大訴求，盼立委修法保護員工請假的基本權益，另也要求長榮航空高層出面說明，否則將在10月26日城市馬拉松現場抗議。

長榮航空34歲孫姓空服員日前身體不適，空勤返台16天後，於10月10日不幸過世，昨天於台中市東海殯儀館舉行告別式。桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今共同於立法院門口前召開記者會，痛批請假制度並高喊「生命無價，特休及天災假無罪」。

現役空姐代表李亦涵出面爆料苛刻請假實況，在長榮航空約有4000名空服員，生病是明碼標價。平日生病扣1分；周末或連續假日生病扣2分；跨年、農曆新年生病扣3分；若請逾4天臨時特休，就會失去申請航班或休假的資格。

若連假、旺日臨時特休，李亦涵說，就會直接鎖班表動彈不得，等於失去私人生活主導權，不能在調過班的日期生病，因為調來的班請病假、事假、臨時特休都會被鎖班表，之後就不能調班。若不幸生病住院或開刀「根本就聽牌」，除考績直接被影響，年終也會被扣、福利機票不能用，還有人評會等著。

李亦涵表示，看到離世的孫姓空服員在住院期間，還在努力調班調DO（月休），尤其生病這段期間還跨了3次國定假日，「她內心的壓力會有多大、請問這還不是制度殺人嗎？」質問是什麼樣的嚴苛管理，讓組員在生病期間，還要如此憂心請假制度，這到底是什麼職場大地獄？

她直指，合法不合理的制度，就算生病也不敢好好休息，罹患尿道炎、陰道炎，甚至出現血尿跟發燒都很常見，也曾有在機上跟在外站痛到受不了的情況，只能吃抗生素跟塞藥劑，這樣的情況無限循環、非常崩潰，但也不敢隨便請假，因為請假等於變相扣分。

另外，李亦涵說，長榮航空除以懲罰代替獎勵外，升遷制度也非常不透明，每次都只說貢獻度與出勤率要好，這不是逼得每個想有升遷機會的組員都不能請假，然後就開始惡性循環。在這樣的懲罰機制無限循環下，出現挽回不了的年輕生命，盼大家一起正視，並要求長榮航空改善班表及請假的長期問題。

長榮航空企業工會監事會召集人李瀅提出3大訴求，盼立委修法保障員工請假基本權益，包含現有法定病假天數30天內，應有一定天數被保障，禁止雇主因為員工請病假而有不利待遇。第二，申請特別休假和天災期間不出勤，也是員工基本權利，所有天數都應禁止雇主因為員工請特別休假、天災假而有不利待遇。

李瀅表示，第三，不利待遇不應該僅限於全勤獎金，以考績、班表、升遷等方式箝制勞工請假，也包含國定假日被加重懲罰、相關權利被剝奪等，主管機關都應該明定為不利待遇的樣態，以免雇主無限擴張管理權限。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱說，長榮航空孫姓空服員日前抱病執勤返台後住院不治，事件爆發後已過5天，至今長榮航空高層都沒出面，直言若高層持續神隱，「工會將在10月26日城市馬拉松現場陳抗、提出訴求」，要求長榮高層正視排班及請假問題。

空服員工會今召開記者會，提出禁止雇主因員工請病假而有不利待遇等3大訴求。記者胡瑞玲／攝影