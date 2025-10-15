長榮航違反勞動法令多次僅罰2萬元 立委促檢討

長榮航空空服員抱病上班返台後過世，多名立委質疑，長榮航空是違反勞動法令大戶，但多筆僅開罰新台幣2萬元。勞動部長洪申翰說，裁罰金額確實太低，會與地方政府討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、交通部、衛生福利部就「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委王育敏及民進黨立委林月琴都質疑，長榮航空是違反勞動法令大戶，但裁罰金額卻低。

王育敏指出，根據長榮航空去年至今年的違規紀錄，主要有2大類型，包含違反勞基法跟工會法，以及性別平等工作法，其中違法樣態包含育兒減少工時、育嬰留職停薪、生理假及家庭照顧假對勞工不利處分，結果每次裁罰都只有2萬元。

王育敏說，這樣的裁罰金額對照一個每年營業額高達上百億的企業來說根本不痛不癢，完全沒有裁罰效果，企業當然會一再忽視。

王育敏也提到，比較長榮航空被裁罰的紀錄，違反勞基法裁罰金額比較高，因為勞基法有規定主管機關可以依照情節加重罰鍰，但性工法沒有相關規定，勞動部應該檢討，讓地方主管機關可依循。

林月琴則表示，長榮航空從2023年以來因為超時工作被開罰7次，還包含性平違規、外站性騷擾等案件，長榮員工也稱公司內規根本把勞動法規當塑膠等，對於這種常常違反勞動法令的大企業，勞動部是否有具體改善方式。

洪申翰說，會堅守執法立場，的確以這個裁罰紀錄、長榮航違法的頻率來看，有些裁罰金額確實太低，這是地方政府開罰的，後續會跟桃園市勞檢處討論，相關裁罰應該更慎重決定金額。

洪申翰也說，未來會加強專案勞檢，尤其是長榮航空，也考慮針對違反勞基法慣犯，適度專案式的資訊揭露等，讓企業遵守法律規定。