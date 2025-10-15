快訊

長榮航違反勞動法令多次僅罰2萬元 立委促檢討

中央社／ 台北15日電
長榮航空示意圖。記者黃仲明／攝影
長榮航空示意圖。記者黃仲明／攝影

長榮航空空服員抱病上班返台後過世，多名立委質疑，長榮航空是違反勞動法令大戶，但多筆僅開罰新台幣2萬元。勞動部長洪申翰說，裁罰金額確實太低，會與地方政府討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、交通部、衛生福利部就「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委王育敏及民進黨立委林月琴都質疑，長榮航空是違反勞動法令大戶，但裁罰金額卻低。

王育敏指出，根據長榮航空去年至今年的違規紀錄，主要有2大類型，包含違反勞基法跟工會法，以及性別平等工作法，其中違法樣態包含育兒減少工時、育嬰留職停薪、生理假及家庭照顧假對勞工不利處分，結果每次裁罰都只有2萬元。

王育敏說，這樣的裁罰金額對照一個每年營業額高達上百億的企業來說根本不痛不癢，完全沒有裁罰效果，企業當然會一再忽視。

王育敏也提到，比較長榮航空被裁罰的紀錄，違反勞基法裁罰金額比較高，因為勞基法有規定主管機關可以依照情節加重罰鍰，但性工法沒有相關規定，勞動部應該檢討，讓地方主管機關可依循。

林月琴則表示，長榮航空從2023年以來因為超時工作被開罰7次，還包含性平違規、外站性騷擾等案件，長榮員工也稱公司內規根本把勞動法規當塑膠等，對於這種常常違反勞動法令的大企業，勞動部是否有具體改善方式。

洪申翰說，會堅守執法立場，的確以這個裁罰紀錄、長榮航違法的頻率來看，有些裁罰金額確實太低，這是地方政府開罰的，後續會跟桃園市勞檢處討論，相關裁罰應該更慎重決定金額。

洪申翰也說，未來會加強專案勞檢，尤其是長榮航空，也考慮針對違反勞基法慣犯，適度專案式的資訊揭露等，讓企業遵守法律規定。

長榮航空 空服員

相關新聞

空服員猝逝疑史迪爾氏症 前台大醫揭診斷難處：別誤會這疾病

長榮航空一名34歲孫姓空服員日前在執勤結束後因身體不適就醫，沒想到病情急轉直下，16天後病逝。根據一份長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話，該名空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」。不過，前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）發文指出，根據目前資料顯示，該名空服員「不一定是史迪爾氏症」，呼籲外界勿過度解讀。

空服員之死 洪申翰：病假扣全勤獎金不合理 將制度性保障

一名長榮空服員抱病執勤，返國後住院不治，突顯長榮航請假規定苛刻的問題。對此，勞動部長洪申翰今受訪說，若勞工請病假就會被沒...

長榮空服員病逝…醫嘆跟大S異曲同工 多做1事結局可能翻轉

一名長榮航空空服員，日前在執勤途中身體不適，返台後住院離世，引發社會譁然。對此，內科醫師姜冠宇指出，該起事件與年初藝人大S…

空服員之死！長榮獲「母性模範」被質疑 桃市府：查無違法

長榮航空孫姓空服員之死，引發各界議論。前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋臉書指長榮勞檢履見違法，去年仍獲桃園「母性健康守...

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

長榮航空孫姓空服員日前抱病執勤返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。空服員工會今召開記者會，提出禁止雇主因員工請...

