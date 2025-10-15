空服員之死 洪申翰：病假扣全勤獎金不合理 將制度性保障

一名長榮空服員抱病執勤，返國後住院不治，突顯長榮航請假規定苛刻的問題。對此，勞動部長洪申翰今受訪說，若勞工請病假就會被沒收當月全勤獎金，並不合理，也不該如此，勞動部後續將以制度性要求，來保障勞工權益。

長榮空服員事件近日延燒，立院衛環委員會臨時變更議程，今要求勞動部進行「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」專案報告。

洪申翰會前受訪說，若雇主拒絕勞工請病假，可依事業單位規模、違反人數、情節加重罰緩，最高開罰150萬元，且根據勞動部函釋、法院判決，全勤獎金是工資的一部分，勞工這周也做了一些研議，若勞工請病假，就要被沒收當月全勤獎金，「這其實不合理」，不能這樣，勞動部後續也會以制度性要求，來保障勞工權益。

同時，洪申翰也呼籲企業雇主，若勞工生病，該請病假休息卻硬撐著上班，不該被視為企業的正面績效，從職場健康角度來看，也不該被制度性鼓勵，不過勞工請病假、不利對待的樣態多元，都還需要進一步綜合檢視。

交通部民用航空局局長何淑萍表示，長榮航空13日提供的僅是簡要說明，因此昨天民航局已派人直接到長榮了解相關作業情形，包含是否符合航空器飛航作業管理規則（AOR）、該班次組員報告是否填寫、機長是否知情等，而就目前了解，由於座艙長並未通報，機長當時並不知情該名空服員狀況。

何淑萍說，民航局除要求長榮航空針進行檢討改進，包括公司作業層面的ＳＯＰ、應變通報處理等，以及就媒體報導發現長榮的請假制度相對沒有彈性空間，因請假是勞動權益的部分，民航局也配合勞動部要求長榮做深刻檢討，或在勞資座談時與工會討論。

此外，有勞團呼籲職安法修正草案的職場霸凌專章，應比照性別平等工法法，建立職場性騷擾調查的再申訴機制，洪申翰說，草案已要求雇主建立公正客觀的調查處理機制，並應有適當申覆機制，讓勞工有合理管道審視處理程序是否完備，若勞工發現雇主處置違反規定，也可依職安法第39條向主管機關或勞動檢查機構申訴，透過外部檢查查核程序是否違法，若違規，雇主必須改善，必要時也需要重新調查。