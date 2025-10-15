長榮空服員事件 民航局長：已要求長榮檢討 SOP 並改善請假制度
針對長榮航空空服員疑似因請假制度問題引發爭議，民航局長何淑萍14日表示，民航局在12日晚間第一時間掌握狀況後，立即要求長榮航空提出說明與回應。長榮於13日提交的初步報告內容簡略，資訊有限，因此民航局昨已派員前往公司進行實地了解，重點包括飛航時間管理、當班組員報告紀錄及機長是否知情等情況。
何淑萍指出，根據民航局調查結果，機長並未接獲通報，也不知情相關情事。民航局已要求長榮航空必須全面檢討與改進內部作業流程，包括飛航作業管理規則（AR）相關規定的執行、SOP應變機制及通報程序，確保未來類似事件不再發生。
此外，何淑萍也提到，外界關注的請假制度彈性問題，民航局已注意到相關報導與員工反映。她表示，請假屬於勞動權益與條件範疇，民航局將與勞動部合作，要求長榮航空就制度設計進行深度檢討，並建議公司可透過勞資座談機制，與工會進一步溝通改善。
何淑萍強調，已要求長榮儘速提出檢討報告，民航局將持續追蹤後續改善情形，確保航空公司在兼顧飛安與人權的前提下，建立更合理與透明的管理制度。
