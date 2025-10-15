空服員猝逝疑史迪爾氏症 前台大醫揭診斷難處：別誤會這疾病

長榮航空一名34歲孫姓空服員日前在執勤結束後因身體不適就醫，沒想到病情急轉直下，16天後病逝。根據一份長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話，該名空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」。不過，前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）發文指出，根據目前資料顯示，該名空服員「不一定是史迪爾氏症」，呼籲外界勿過度解讀。

林氏璧在個人粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，他並非針對責任問題發言，而是從醫學角度解說此罕病的診斷難度。他強調，史迪爾氏症只是醫師最初懷疑的眾多可能鑑別診斷之一，最終並未獲得證實，「至少目前沒有任何人出來證實」。

根據流出的通訊軟體Team+對話，9月25日孫姓空服員表示，「醫師覺得是一個叫史迪爾氏症的類風濕免疫疾病，正式抽血X光要下禮拜才知道」。但到了10月1日，她住院時回覆，「還要繼續做檢查，還查不出來原因，免疫方面的疾病，也可能是感染」。10月10日，孫女的通訊軟體帳號由她姊姊接手管理，姊姊說「她已經昏迷好多天，很多器官嚴重受損，尤其是神經系統」。

林氏璧指出，這代表醫師雖早期懷疑史迪爾氏症這個病，但後續檢查未能確診，「這其實也不奇怪，因為史迪爾氏症極為罕見（盛行率約百萬分之二），無特定之實驗室診斷方法」。林氏璧說明，史迪爾氏症的診斷需依賴臨床、實驗室檢查、病程與治療反應綜合判斷，除了須符合一定的診斷條件，也要排除表現相近之其他疾病，包括感染、腫瘤、其他自體免疫疾病，「要確診絕對不是一件容易的事情」。

林氏璧分析，該名空服員最後不幸出現多重器官衰竭，「但這是很多疾病到最後的共同表現」。雖然史迪爾氏症控制不好會轉成巨噬細胞活化症候群，也就是所謂的免疫風暴，但那只是眾多可能性的表現之一。

有媒體以「史迪爾氏症死亡率達3成」為標題報導，林氏璧嚴正指出，「這個是錯誤的」。他解釋，原受訪醫師的原意是「如控制不慎出現併發症，死亡率可達一至三成」，並非該病整體死亡率高達三成。他補充，一般患者多出現長期高燒、對抗生素沒什麼反應，也沒辦法有個診斷，但若經免疫抑制治療如類固醇後能控制好的病患，整體預後還算是可以的。

林氏璧也提到，感染科臨床上常見「不明原因發燒」（FUO）案例，即便做盡各種檢查，有時仍難找到確切原因，這對病人、家屬及醫師都是艱難的挑戰。

林氏璧最後感嘆，「其實每個人的病情是病人隱私，不管醫院後來有沒有確定查清楚，我們可能永遠不會知道答案」，他只是針對現有的報導抽絲剝繭一下，呼籲民眾不要因單一個案而對「史迪爾氏症」這個罕見的自體免疫疾病有所誤解。