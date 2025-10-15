快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

空服員猝逝疑史迪爾氏症 前台大醫揭診斷難處：別誤會這疾病

聯合新聞網／ 綜合報導
長榮航空近年有多次勞資爭議，圖為長榮航空機師及空服員於桃園國際機場管制區內行走。記者黃仲明／攝影
長榮航空近年有多次勞資爭議，圖為長榮航空機師及空服員於桃園國際機場管制區內行走。記者黃仲明／攝影

長榮航空一名34歲孫姓空服員日前在執勤結束後因身體不適就醫，沒想到病情急轉直下，16天後病逝。根據一份長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話，該名空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」。不過，前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）發文指出，根據目前資料顯示，該名空服員「不一定是史迪爾氏症」，呼籲外界勿過度解讀。

林氏璧在個人粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，他並非針對責任問題發言，而是從醫學角度解說此罕病的診斷難度。他強調，史迪爾氏症只是醫師最初懷疑的眾多可能鑑別診斷之一，最終並未獲得證實，「至少目前沒有任何人出來證實」。

根據流出的通訊軟體Team+對話，9月25日孫姓空服員表示，「醫師覺得是一個叫史迪爾氏症的類風濕免疫疾病，正式抽血X光要下禮拜才知道」。但到了10月1日，她住院時回覆，「還要繼續做檢查，還查不出來原因，免疫方面的疾病，也可能是感染」。10月10日，孫女的通訊軟體帳號由她姊姊接手管理，姊姊說「她已經昏迷好多天，很多器官嚴重受損，尤其是神經系統」。

林氏璧指出，這代表醫師雖早期懷疑史迪爾氏症這個病，但後續檢查未能確診，「這其實也不奇怪，因為史迪爾氏症極為罕見（盛行率約百萬分之二），無特定之實驗室診斷方法」。林氏璧說明，史迪爾氏症的診斷需依賴臨床、實驗室檢查、病程與治療反應綜合判斷，除了須符合一定的診斷條件，也要排除表現相近之其他疾病，包括感染、腫瘤、其他自體免疫疾病，「要確診絕對不是一件容易的事情」。

林氏璧分析，該名空服員最後不幸出現多重器官衰竭，「但這是很多疾病到最後的共同表現」。雖然史迪爾氏症控制不好會轉成巨噬細胞活化症候群，也就是所謂的免疫風暴，但那只是眾多可能性的表現之一。

有媒體以「史迪爾氏症死亡率達3成」為標題報導，林氏璧嚴正指出，「這個是錯誤的」。他解釋，原受訪醫師的原意是「如控制不慎出現併發症，死亡率可達一至三成」，並非該病整體死亡率高達三成。他補充，一般患者多出現長期高燒、對抗生素沒什麼反應，也沒辦法有個診斷，但若經免疫抑制治療如類固醇後能控制好的病患，整體預後還算是可以的。

林氏璧也提到，感染科臨床上常見「不明原因發燒」（FUO）案例，即便做盡各種檢查，有時仍難找到確切原因，這對病人、家屬及醫師都是艱難的挑戰。

林氏璧最後感嘆，「其實每個人的病情是病人隱私，不管醫院後來有沒有確定查清楚，我們可能永遠不會知道答案」，他只是針對現有的報導抽絲剝繭一下，呼籲民眾不要因單一個案而對「史迪爾氏症」這個罕見的自體免疫疾病有所誤解。

長榮航空 空服員

相關新聞

空服員猝逝疑史迪爾氏症 前台大醫揭診斷難處：別誤會這疾病

長榮航空一名34歲孫姓空服員日前在執勤結束後因身體不適就醫，沒想到病情急轉直下，16天後病逝。根據一份長榮航空企業內部員工使用的通訊軟體Team+對話，該名空服員疑似罹患「史迪爾氏症候群」。不過，前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）發文指出，根據目前資料顯示，該名空服員「不一定是史迪爾氏症」，呼籲外界勿過度解讀。

空服員之死 洪申翰：病假扣全勤獎金不合理 將制度性保障

一名長榮空服員抱病執勤，返國後住院不治，突顯長榮航請假規定苛刻的問題。對此，勞動部長洪申翰今受訪說，若勞工請病假就會被沒...

長榮空服員病逝…醫嘆跟大S異曲同工 多做1事結局可能翻轉

一名長榮航空空服員，日前在執勤途中身體不適，返台後住院離世，引發社會譁然。對此，內科醫師姜冠宇指出，該起事件與年初藝人大S…

批病態請假制度讓空服員撐不下去 王婉諭：長榮績效考核宛如血汗遊戲

長榮航空孫姓空服員抱病執勤，返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。時代力量主席王婉諭昨(14)日在臉書撰文，指出真正讓空服員撐不下去的，是長榮航空根深蒂固、病態的請假制度。

長榮空服員事件 民航局長：已要求長榮檢討 SOP 並改善請假制度

針對長榮航空空服員疑似因請假制度問題引發爭議，民航局長何淑萍14日表示，民航局在12日晚間第一時間掌握狀況後，立即要求長...

長榮航空服員之死 家屬盼改變職場

長榮航空孫姓空服員疑似抱病執勤，返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。勞團昨聲明，這非偶發事件，病假制度表面存在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。