批病態請假制度讓空服員撐不下去 王婉諭：長榮績效考核宛如血汗遊戲

長榮航空孫姓空服員抱病執勤，返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。時代力量主席王婉諭昨(14)日在臉書撰文，指出真正讓空服員撐不下去的，是長榮航空根深蒂固、病態的請假制度。

王婉諭表示，這位已逝的空服員服務長榮航空已有9年，開朗、樂觀、熱愛旅行。9月25日在執勤米蘭航班時明顯不適，返程時更是全身發冷、臉色發白，連同行乘客都注意到她的狀況。然而，機組並未啟動「衛星醫療」系統，也未安排輪椅或地面救護支援。落地桃園後，她自行走下飛機、前往機場二樓就診後就返回租屋處，不料病情惡化、進入加護病房，直至10月10日最終不治。

王婉諭說，事件曝光後，社群媒體出現兩種說法，有人指控座艙長冷漠卸責、要求她繼續服勤；也有聲明指責此為不實指控，事實真相仍待釐清。但王婉諭認為，「真正讓她撐不下去的，是長榮航空根深蒂固、扭曲、病態的請假制度。」在這樣的壓力下，讓她即使身體極度不舒服，也不敢請假。

王婉諭批評長榮航空以「績效考核」為名，實際上卻是一場「血汗生存遊戲」。在考核總分100分中，「勤惰」項目就占35分，在這場遊戲裡，「生病」是被明碼標價的。平日請病假扣1分、周末扣2分、跨年和新年請病假扣3分；如果在過年、連續假日等「旺旺日」出勤的話，可以加分。分數過低將影響年終獎金、機票福利、升遷與特休申請，「在這樣的制度下，請假就等於自殺。員工不敢生病，只能用身體撐起公司的正常運作。」

王婉諭並指，根據勞動部的資料，長榮航空過去三年多次違反《勞動基準法》，是違法「常客」。包括2023年，因未給足休息時間與公傷補償不足，被罰36萬元，2024年，因超時工作、對育兒員工不利處分，被罰86萬元，及今(2025)年因超時工時、拒給假、歧視育嬰假員工，遭罰288萬元。

王婉諭痛批：「他們(長榮航空)寧可一再被罰，也不願改善制度。久而久之，健康就成了員工換取穩定的代價。空服員只能撐著，用身體維持班表的『正常』運作，讓飛機照常起飛，讓一切看起來井然有序。」在這個結構裡，請假要被懲處、過勞理所當然，理應是保護勞工的制度，變成了壓垮每一位員工的枷鎖。

王婉諭表示，目前勞動部與勞工局已介入調查。她呼籲政府應正視航空業普遍存在的過勞與請假懲罰問題，並推動修法，明確保障病假、特休權益，禁止企業對請假員工施以任何不利待遇，「這位空服員用生命敲響的是對制度的警鐘，誠心希望大家能看見背後真正的問題，讓所有的勞工們平安回家，不該只是一種奢望。」

對此憾事，長榮航空日前表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。目前已著手調查，將盡速釐清情形，協助家屬處理相關事宜。