長榮空服員病逝…醫嘆跟大S異曲同工 多做1事結局可能翻轉

一名長榮航空空服員，日前在執勤途中身體不適，返台後住院離世，引發社會譁然。對此，內科醫師姜冠宇指出，該起事件與年初藝人大S（徐熙媛），罹患流感重症事件異曲同工，若就醫積極、處理速度再快些，結果可能會很不一樣，「該啟用MedLink(航空遠距醫療支援)，就該啟動，不要不敢用」。

姜冠宇在臉書表示，這次空服員病逝與年初大S的流感重症事件異曲同工，就是就醫積極、處理若再快一些，結果可能很不一樣。姜冠宇解釋，MedLink型服務是啟動後與地面醫療連接，不只是緊急通知地面醫療為降落做準備，地面醫療也可以透過醫師遠端指示做機上、船上現場處置指引，用最有限的資源爭取時間，「哪怕這是任何國家機場駐點急，急診、醫療站的接應，所以這是即時性醫療的問題」。

姜冠宇透露，依過往經驗，很多人遇到最大的問題就是「不敢用」，也就是「就醫可及性的自我設限」，希望MedLink、國際轉診通路的宣導在未來能夠更加強化，且流感季到了，長途航班上很可能有重症變化者，登機前還不是很在乎早期不適徵兆，但在超過8到10小時的航班中，有可能會進展到病危的狀況，「分秒必爭，從你一有不舒服，第一分鐘就開始在倒數了」。

姜冠宇表示，與經歷這次事件的空服員聊過，「聽起來公司有時有人就是把職員當成免洗筷耶」，但更令他不敢置信的是，空服員真的不敢使用medlink服務，驚呼「有沒有這麼誇張啊，這樣搭長途班機等於遇到事情整個聽天由命、看自己八字重不重耶」。