長榮空服員病逝…醫嘆跟大S異曲同工 多做1事結局可能翻轉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名長榮航空空服員，日前在執勤途中身體不適，返台後住院離世。示意圖/ingimage
一名長榮航空空服員，日前在執勤途中身體不適，返台後住院離世，引發社會譁然。對此，內科醫師姜冠宇指出，該起事件與年初藝人大S（徐熙媛），罹患流感重症事件異曲同工，若就醫積極、處理速度再快些，結果可能會很不一樣，「該啟用MedLink(航空遠距醫療支援)，就該啟動，不要不敢用」。

姜冠宇在臉書表示，這次空服員病逝與年初大S的流感重症事件異曲同工，就是就醫積極、處理若再快一些，結果可能很不一樣。姜冠宇解釋，MedLink型服務是啟動後與地面醫療連接，不只是緊急通知地面醫療為降落做準備，地面醫療也可以透過醫師遠端指示做機上、船上現場處置指引，用最有限的資源爭取時間，「哪怕這是任何國家機場駐點急，急診、醫療站的接應，所以這是即時性醫療的問題」。

姜冠宇透露，依過往經驗，很多人遇到最大的問題就是「不敢用」，也就是「就醫可及性的自我設限」，希望MedLink、國際轉診通路的宣導在未來能夠更加強化，且流感季到了，長途航班上很可能有重症變化者，登機前還不是很在乎早期不適徵兆，但在超過8到10小時的航班中，有可能會進展到病危的狀況，「分秒必爭，從你一有不舒服，第一分鐘就開始在倒數了」。

姜冠宇表示，與經歷這次事件的空服員聊過，「聽起來公司有時有人就是把職員當成免洗筷耶」，但更令他不敢置信的是，空服員真的不敢使用medlink服務，驚呼「有沒有這麼誇張啊，這樣搭長途班機等於遇到事情整個聽天由命、看自己八字重不重耶」。

長榮航空 空服員 姜冠宇 大S

相關新聞

空服員之死 洪申翰：病假扣全勤獎金不合理 將制度性保障

一名長榮空服員抱病執勤，返國後住院不治，突顯長榮航請假規定苛刻的問題。對此，勞動部長洪申翰今受訪說，若勞工請病假就會被沒...

長榮空服員病逝…醫嘆跟大S異曲同工 多做1事結局可能翻轉

一名長榮航空空服員，日前在執勤途中身體不適，返台後住院離世，引發社會譁然。對此，內科醫師姜冠宇指出，該起事件與年初藝人大S…

批病態請假制度讓空服員撐不下去 王婉諭：長榮績效考核宛如血汗遊戲

長榮航空孫姓空服員抱病執勤，返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。時代力量主席王婉諭昨(14)日在臉書撰文，指出真正讓空服員撐不下去的，是長榮航空根深蒂固、病態的請假制度。

長榮空服員事件 民航局長：已要求長榮檢討 SOP 並改善請假制度

針對長榮航空空服員疑似因請假制度問題引發爭議，民航局長何淑萍14日表示，民航局在12日晚間第一時間掌握狀況後，立即要求長...

長榮航空服員之死 家屬盼改變職場

長榮航空孫姓空服員疑似抱病執勤，返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。勞團昨聲明，這非偶發事件，病假制度表面存在...

長榮空服員猝逝 華航發信給全體員工「不適勿勉強值勤」

長榮航空一名34歲空服員在執勤結束後因身體不適就醫，沒想到病情急轉直下，16天後病逝。此案引發各界高度討論，也讓航空同業...

