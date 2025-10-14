長榮航空服員之死 家屬盼改變職場

長榮航空孫姓空服員疑似抱病執勤，返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。勞團昨聲明，這非偶發事件，病假制度表面存在，實務卻充滿懲罰，勞工在「健康」與「飯碗」之間被迫選擇，最終釀成悲劇，呼籲職安法明文保障「病假權」。

勞動部長洪申翰說，勞動部不會只聽公司一方之言，調閱勞動法遵紀錄，確實看到不少長榮違法紀錄，公司應誠懇面對基層員工聲音、需求，打造友善員工的工作環境。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱指出，長榮航空對空服員請假規定苛刻，一旦請假會影響考績，還會限制空服員選班、調班資格，國定假日期間請病假，還會被加重苛扣考績，因此才會傳出離世空服員在加護病房，仍在內部系統詢問是否有人可調班，就怕自己考績被扣到全公司墊底，「這是很病態的情形」。

尊嚴勞動修法聯盟及台灣工人鬥陣總工會則認為，現行雖允許勞工請病假，但多數企業透過考績降分、獎金減少、升遷受限、變相不利待遇等方式，形成「不敢請病假文化」。這種看似合法、實則壓迫的管理模式，使勞工因經濟壓力選擇硬撐上班，甚至付出生命代價，建議職安法第廿二條增訂內容，明文保障「病假權」，禁止變相懲罰。

桃園市勞動局表示，孫姓空服員服勤時數尚符合勞基法，查無長榮航空拒絕空服員請假，部分假別確實影響個人考績，由於未違反勞基法，將進一步訪談與協調。

孫女告別式昨在台中東海殯儀館舉行，長榮航空送上「音容宛在」花籃，並派代表到場；多名長榮空服員出席，神情哀傷落淚，送上花束與卡片告別孫女。家屬表示，長榮航空制度與職場文化不健康，公司代表告知正在調查事發經過，希望孫女的死能改變職場文化，更重視空服員健康與權益，不會對長榮航空提告。