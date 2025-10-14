聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航空服員之死 家屬盼改變職場

聯合報／ 記者葉冠妤胡瑞玲黃寅陳俊智劉懿萱／連線報導
長榮航空孫姓空服員疑似抱病執勤，返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。勞團呼籲職安法明文保障「病假權」。圖為長榮航空組員於桃機二航廈管制區內，步行前往候機室。圖／聯合報系資料照片
長榮航空孫姓空服員疑似抱病執勤，返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。勞團呼籲職安法明文保障「病假權」。圖為長榮航空組員於桃機二航廈管制區內，步行前往候機室。圖／聯合報系資料照片

長榮航空孫姓空服員疑似抱病執勤，返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。勞團昨聲明，這非偶發事件，病假制度表面存在，實務卻充滿懲罰，勞工在「健康」與「飯碗」之間被迫選擇，最終釀成悲劇，呼籲職安法明文保障「病假權」。

勞動部長洪申翰說，勞動部不會只聽公司一方之言，調閱勞動法遵紀錄，確實看到不少長榮違法紀錄，公司應誠懇面對基層員工聲音、需求，打造友善員工的工作環境。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱指出，長榮航空對空服員請假規定苛刻，一旦請假會影響考績，還會限制空服員選班、調班資格，國定假日期間請病假，還會被加重苛扣考績，因此才會傳出離世空服員在加護病房，仍在內部系統詢問是否有人可調班，就怕自己考績被扣到全公司墊底，「這是很病態的情形」。

尊嚴勞動修法聯盟及台灣工人鬥陣總工會則認為，現行雖允許勞工請病假，但多數企業透過考績降分、獎金減少、升遷受限、變相不利待遇等方式，形成「不敢請病假文化」。這種看似合法、實則壓迫的管理模式，使勞工因經濟壓力選擇硬撐上班，甚至付出生命代價，建議職安法第廿二條增訂內容，明文保障「病假權」，禁止變相懲罰。

桃園市勞動局表示，孫姓空服員服勤時數尚符合勞基法，查無長榮航空拒絕空服員請假，部分假別確實影響個人考績，由於未違反勞基法，將進一步訪談與協調。

孫女告別式昨在台中東海殯儀館舉行，長榮航空送上「音容宛在」花籃，並派代表到場；多名長榮空服員出席，神情哀傷落淚，送上花束與卡片告別孫女。家屬表示，長榮航空制度與職場文化不健康，公司代表告知正在調查事發經過，希望孫女的死能改變職場文化，更重視空服員健康與權益，不會對長榮航空提告。

長榮航空 空服員 勞團

延伸閱讀

長榮空服員猝逝 華航發信給全體員工「不適勿勉強值勤」

空服員腳斷仍被迫上班 邱顯智怒批航空公司無視醫囑：挑戰醫師專業？

長榮空服員抱病執勤亡 洪申翰：強化專案勞檢「不會只聽公司一方之言」

整理包／空服員抱病值勤猝死！盤點長榮航空近年勞資爭議歷史

相關新聞

長榮空服員猝逝 華航發信給全體員工「不適勿勉強值勤」

長榮航空一名34歲空服員在執勤結束後因身體不適就醫，沒想到病情急轉直下，16天後病逝。此案引發各界高度討論，也讓航空同業...

長榮航空服員之死 家屬盼改變職場

長榮航空孫姓空服員疑似抱病執勤，返台後住院不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。勞團昨聲明，這非偶發事件，病假制度表面存在...

長榮空服員抱病值勤猝死 勞團促職安法修法保障「病假權」

一名長榮航空空服員日前疑似抱病上班，返台後住院不治引發議論。尊嚴勞動修法聯盟、台灣工人鬥陣總工會今聲明，這並非偶發事件，...

長榮空服員抱病執勤亡 洪申翰：強化專案勞檢「不會只聽公司一方之言」

長榮航空一名女性空服員日前在執勤米蘭航班時，返國16天後住院不幸離世。國民黨立委萬美玲今天在院會總質詢時關切，空服員勞動...

整理包／空服員抱病值勤猝死！盤點長榮航空近年勞資爭議歷史

近年來，長榮航空接連爆發多起勞資爭議，從2019年創下台灣史上最長空服員罷工紀錄的抗爭事件，到2024年機師罷工危機、2025年接連爆出的性平與勞動爭議，勞資雙方持續緊張關係，近期更發生空服員值勤後離世的憾事，引發社會對航空業職場文化與勞動保障的高度關注，也讓外界再次檢視航空產業在安全、管理與勞權保障上的結構性問題。本文盤點近年長榮航空多起重大勞資事件。

為何長榮空服員不敢請假？同行曝「懲罰機制」：做22年沒請過一天

長榮航空一名34歲空服員，因執勤時身體不適，返台後病情急轉直下，最終不幸離世。對此，一名網友好奇，為什麼身體不適不能請假，好奇在航空業請假會怎樣？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。