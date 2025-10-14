聽新聞
0:00 / 0:00
長榮空服員猝逝 華航發信給全體員工「不適勿勉強值勤」
長榮航空一名34歲空服員在執勤結束後因身體不適就醫，沒想到病情急轉直下，16天後病逝。此案引發各界高度討論，也讓航空同業華航警示。據掌握，華航人資今向全體員工發出信函，提醒員工保持「健康」，若有不適勿勉強值勤，也強調將持續加強健康與安全政策。
華航人資向全體員工發出的信函內容如下：
親愛的同仁們，您好：
在每天工作崗位上，大家總是以最高的熱情
與責任，全力以赴地完成每一項任務。
正因如此，我們更要提醒彼此，唯有保持「健康」，才能讓這份努力長久延續，讓我們每天都能以更好的狀態一起前行。
近期天氣變化大、工作節奏緊湊，若感覺身體不適，請給自己一些喘息空間，適時休息與就醫。當我們懂得照顧自己，才能以最佳狀態繼續出發。
我們也誠摯提醒：
1.若身體不適，請主動向主管反映並請假休息，勿勉強值勤。
2.主管和同仁應相互照顧，攜手營造關懷、支持和溫暖的工作環境。
3.本公司將持續加強健康與安全政策，確保為每位員工提供安全、安心的工作環境。
讓我們共同守護健康！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言