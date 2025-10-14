快訊

長榮空服員猝逝 華航發信給全體員工「不適勿勉強值勤」

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
華航人資今向全體員工發出信函，提醒員工保持「健康」，若有不適勿勉強值勤。聯合報系資料照
長榮航空一名34歲空服員在執勤結束後因身體不適就醫，沒想到病情急轉直下，16天後病逝。此案引發各界高度討論，也讓航空同業華航警示。據掌握，華航人資今向全體員工發出信函，提醒員工保持「健康」，若有不適勿勉強值勤，也強調將持續加強健康與安全政策。

華航人資向全體員工發出的信函內容如下：

親愛的同仁們，您好：

在每天工作崗位上，大家總是以最高的熱情

與責任，全力以赴地完成每一項任務。

正因如此，我們更要提醒彼此，唯有保持「健康」，才能讓這份努力長久延續，讓我們每天都能以更好的狀態一起前行。

近期天氣變化大、工作節奏緊湊，若感覺身體不適，請給自己一些喘息空間，適時休息與就醫。當我們懂得照顧自己，才能以最佳狀態繼續出發。

我們也誠摯提醒：

1.若身體不適，請主動向主管反映並請假休息，勿勉強值勤。

2.主管和同仁應相互照顧，攜手營造關懷、支持和溫暖的工作環境。

3.本公司將持續加強健康與安全政策，確保為每位員工提供安全、安心的工作環境。

讓我們共同守護健康！

長榮航空 空服員

