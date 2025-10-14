長榮空服員猝逝 華航發信給全體員工「不適勿勉強值勤」

長榮航空一名34歲空服員在執勤結束後因身體不適就醫，沒想到病情急轉直下，16天後病逝。此案引發各界高度討論，也讓航空同業華航警示。據掌握，華航人資今向全體員工發出信函，提醒員工保持「健康」，若有不適勿勉強值勤，也強調將持續加強健康與安全政策。

華航人資向全體員工發出的信函內容如下：