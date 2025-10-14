聽新聞
0:00 / 0:00
長榮空服員抱病執勤亡 洪申翰：強化專案勞檢「不會只聽公司一方之言」
長榮航空一名女性空服員日前在執勤米蘭航班時，返國16天後住院不幸離世。國民黨立委萬美玲今天在院會總質詢時關切，空服員勞動制度到底出了什麼問題？勞動部長洪申翰表示，後續會強化專案勞檢，「不會只聽公司一方之言」。
萬美玲質詢，長榮航空空服員不幸離世，網路上討論得沸沸揚揚，質疑有可能是制度殺人，空服員生病不敢請假，請假會影響績效，請問空服員勞動制度到底出了什麼問題？
洪申翰表示，現在還在相關調查之中。勞動部在這個議題上非常重視，「不會只聽公司一方之言」，會與相關機組員以及工會做訪談，清楚了解完整狀況。
萬美玲表示，今年長榮超時觸犯勞基法，已經被罰大概180萬左右，但對長榮可能不痛不癢，應該怎麼徹底去檢討，希望政院之後送報告至立法院說明。
洪申翰表示，第一個後續將會強化專案勞檢，第二個會督促公司與工會好好協商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言