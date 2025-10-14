長榮空服員抱病執勤亡 洪申翰：強化專案勞檢「不會只聽公司一方之言」

長榮航空一名女性空服員日前在執勤米蘭航班時，返國16天後住院不幸離世。國民黨立委萬美玲今天在院會總質詢時關切，空服員勞動制度到底出了什麼問題？勞動部長洪申翰表示，後續會強化專案勞檢，「不會只聽公司一方之言」。

萬美玲質詢，長榮航空空服員不幸離世，網路上討論得沸沸揚揚，質疑有可能是制度殺人，空服員生病不敢請假，請假會影響績效，請問空服員勞動制度到底出了什麼問題？

洪申翰表示，現在還在相關調查之中。勞動部在這個議題上非常重視，「不會只聽公司一方之言」，會與相關機組員以及工會做訪談，清楚了解完整狀況。

萬美玲表示，今年長榮超時觸犯勞基法，已經被罰大概180萬左右，但對長榮可能不痛不癢，應該怎麼徹底去檢討，希望政院之後送報告至立法院說明。

洪申翰表示，第一個後續將會強化專案勞檢，第二個會督促公司與工會好好協商。